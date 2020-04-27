苗栗布署500具微型空品感測器 建功揪汙染源

苗栗縣政府環保局今年完成500個空氣品質微型感測器布署，因此意外發現苗栗市一件瓦斯外洩案，並查獲頭份市、苗栗市各一家石化工廠違反規定，各裁罰10萬元，環保局計畫進一步研擬即時警示，立即派遣稽查，打擊空氣汙染源難以遁形。

苗栗縣500個空品感測器有337個分布在工業區，其中，頭份工業區77個最多，苗栗市西山工業區54個，竹南工業區46個，另民眾陳情地點36個，社區敏感點66個，交通熱點28個，環保局長陳華盛、空氣品質及噪音管制科長林健智等人今天上午公布初步成果。

陳華盛、林健智指出，空品感測器監測總懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）、揮發性有機物（VOC）度，及溫度、濕度，苗栗市中華路607巷口的感測器，3月12日晚上10點多監測到異常，環保局人員循線到場稽查，意外發現是瓦斯管線洩漏，通報消防局及中油公司處理，阻止一場可能災害。

此外，大數據分析監測數據，發現頭份工業區一家汙染源1到3月，發生9次VOC濃度，上風處反轉比下風處濃度還高，另西山工業區周邊也有異常數據，3月17日專案稽查2家石化廠，都發現違規，依空氣汙染防制法，各開出10萬元罰單。

頭份市石化工廠違規項目是自行增設蒸餾塔製程，未納入許可證登載，且有實際操作；苗栗市石化工廠違規是防制設備洗滌塔的洗滌液酸鹼度（PH值）未符合許可核定範圍，煙道排放尾氣度178ppm，超過管制標準150ppm。

陳華盛、林健智說，目前空品感測器僅能監測紀錄，再據以分析比對資料庫汙染源製程及廢氣成份，稽查可能的汙染源，將來希望進一步研擬即時警示系統，汙染發生第一時間反應，稽查汙染源。