企業聯合贈警車、災情勘查車 助竹縣警消擴充設備

經濟部水利署北區水資源局寶二水庫4月21日通過環保署環境教育設施場所認證，也是新竹地區第一個水庫取得場所認證，北水局表示，寶山第二水庫周邊環境生態良好，不僅是新竹地區熱門的打卡景點，10公里環湖道路更是地方民眾健行的良好去處。

2020-04-26 23:02