企業聯合贈警車、災情勘查車 助竹縣警消擴充設備
新竹縣新湖警分局湖鏡派出所日前攔查涉嫌多起刑案的車輛，遭嫌犯駕車衝撞警車，造成同仁受傷，湖口鄉顯聖宮、在地民間企業今天下午聯合集資捐贈一輛巡邏車予湖鏡派出所，作為打擊犯罪、維護治安用途，湖口顯聖宮也在上午捐贈縣府消防局第三大隊湖口分隊1輛災情勘查車及新工義消分隊3輛勤務機車。
新湖警分局表示，感謝縣議員吳淑君號召顯聖宮及地方民間企業，對警政工作的支持，包含景陽實業、信音企業、傳世通訊科技、政樺電子及富泰營造，都是湖口在地企業，長期支持警察工作，為新竹縣警察挹注活力與能量，期盼透過此次捐贈，發揮拋磚引玉的效果，號召更多民間企業與團體為新湖地區治安努力。
新竹縣府消防局長孫福佑表示，顯聖宮是湖口地區的信仰中心，顯聖宮過去補助民眾設置住宅用火災警報器等公益活動，並不定期捐贈消防、警察各式車輛、裝備，這次獲贈的災情勘查車具有拖船功能，湖口地區池塘、漁塭多，又緊鄰本縣新豐、桃園市新屋的西濱海岸沿線，若發生溺水，可藉由這輛具有拖船功能的救災車輛，強化防溺救災能力；勤務機車可讓義消協勤時，快速抵達火警現場救援，協助消防員執行滅火工作，發揮更大功效。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言