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竹縣府召開疫情一級應變 公布「餐飲業者輔導計畫」

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣政府今天下午召開嚴重特殊傳染性肺炎流行一級應變指揮會議，縣長楊文科表示，呼籲縣府與各機關同仁五一連假盡量不要前往熱門觀光景點。圖／新竹縣府提供
新竹縣政府今天下午召開嚴重特殊傳染性肺炎流行一級應變指揮會議，縣長楊文科表示，呼籲縣府與各機關同仁五一連假盡量不要前往熱門觀光景點。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府今天下午召開嚴重特殊傳染性肺炎流行一級應變指揮會議，為因應五一勞動節假期將近，縣府已事前各局處、各鄉公所協助落實縣內各旅遊景點，各熱門觀光景點除做總量管制外，落實相關防疫措，呼籲民眾外出時務必戴口罩並保持社交距離

縣長楊文科表示，雖然最近全台疫情已多日零確診，但五一連假，依舊要好好把關，避免防疫破口，並呼籲縣府與各機關同仁五一連假盡量不要前往指揮中心公布的熱門觀光景點。

衛生局今天公布「餐飲業者輔導計畫」，輔導業者面對疫情的防疫措施因應，包含人員方面餐飲人員、工作人員需全套工作帽、手套和口罩防備，及收銀員不接觸食物，並做好健康自主管理、員工每日量體溫的工作。

餐廳內部方面，在門口備有酒精消毒（或洗手設備）、量體溫，固定時間用酒精清潔桌面、門把、廁所門把等、菜餚應加蓋、洗手台應備至肥皂（應保持乾燥）、餐廳室內環境。也建議餐廳呼籲客人要保持一定社交距離，並建議客人外帶，避免自助餐及和菜方式、改變供餐環境，避免客人用餐時走動。

衛生局也向消費者宣導進入飲食場所用餐前要洗淨雙手，自助取餐區夾取食物時應避免交談；若不慎咳嗽、打噴嚏，請立即以手帕或衛生紙住口、鼻、或以衣袖代替；用餐錯開尖峰時間；排隊保持1公尺(一手臂加肩寬長)採間隔座，距離小於1公尺時，接觸時間少於15分鍾；避免共用餐具、若有發燒、咳嗽等不適症狀，除戴口罩並以外帶為原則。

衛生局 社交距離 口罩 餐飲業 觀光景點

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