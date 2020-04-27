桃市無薪假、資遣數創新高 2月以來2552人丟工作

受疫情衝擊，桃園市的福特六和汽車廠原料斷鏈停工、資遣放無薪假勞工增加，市府勞動局統計2月至今，通報資遣廠家703家、資遣勞工2552人，通報放無薪假廠家59家共1367人次，創疫情以來新高，勞動局長陳靜航今天下午表示，該局密切掌握勞動指標變化，協助放無薪假勞工、雇主申請充電再出發等方案補助，協助資遣失業勞工申請失業給付及申請緊急就業等方式，度過疫情難關。

市府勞動局統計，疫情擴散以來，勞動市場首當其衝，桃園2、3月通報資遣的廠家及勞工前3名產業，分別是住宿餐飲業資遣562人、運輸倉儲業資遣133人、支援服務業資遣155人、各較去年同期增加5.6倍、增加2.4倍及增加1.2倍。至本月24日止，因為疫情影響，全市通報資遣已達703家、2525人次，萬翔、紅拱門、儷晏、美華泰桃園及內壢店、丹堤咖啡廳等商家相繼通報裁員。