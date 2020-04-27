聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市無薪假、資遣數創新高 2月以來2552人丟工作
受疫情衝擊，桃園市的福特六和汽車廠原料斷鏈停工、資遣放無薪假勞工增加，市府勞動局統計2月至今，通報資遣廠家703家、資遣勞工2552人，通報放無薪假廠家59家共1367人次，創疫情以來新高，勞動局長陳靜航今天下午表示，該局密切掌握勞動指標變化，協助放無薪假勞工、雇主申請充電再出發等方案補助，協助資遣失業勞工申請失業給付及申請緊急就業等方式，度過疫情難關。
市府勞動局統計，疫情擴散以來，勞動市場首當其衝，桃園2、3月通報資遣的廠家及勞工前3名產業，分別是住宿餐飲業資遣562人、運輸倉儲業資遣133人、支援服務業資遣155人、各較去年同期增加5.6倍、增加2.4倍及增加1.2倍。至本月24日止，因為疫情影響，全市通報資遣已達703家、2525人次，萬翔、紅拱門、儷晏、美華泰桃園及內壢店、丹堤咖啡廳等商家相繼通報裁員。
陳靜航表示，許多勞工這波疫情也面臨減班放無薪現象，針對全市一些未主動通報放無薪假的廠家，或在員工提出反映下，該局3月相繼輔導這類未通報放無薪假廠家50家，至上周全市通報減班放無薪假廠家59家、1367飲次，資遺及放無薪假業者以住宿餐飲業、運輸倉儲業及支援服務業最多，該局已協助雇主、勞工協助試最有利方案、申請再出發等方案補助，對資遣勞工以協助最直接有利的失業給付、申請緊急就業職缺面試或輔導安心即時上工，因應疫情難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言