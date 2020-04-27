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桃園11校停辦畢業典禮 有些改視訊、分班辦理

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
今天桃園市議會進行市政總質詢，市議員黃敬平詢問各級學校畢業典禮的舉行狀況；教育局局長高安邦回應，目前僅有11校停辦。記者陳夢茹／攝影
今天桃園市議會進行市政總質詢，市議員黃敬平詢問各級學校畢業典禮的舉行狀況；教育局局長高安邦回應，目前僅有11校停辦。記者陳夢茹／攝影

桃園市日前宣布畢業旅行全面取消，今天桃園市議會進行市政總質詢，市議員黃敬平詢問市內畢業典禮舉行狀況。教育局局長高安邦回應，目前僅有11校停辦，其餘有些學校改為視訊，有的以分班辦理。

黃敬平表示，畢業季即將來臨，畢業典禮對於學生及家長來說是相當重要的活動，如各大學、研究所畢業典禮重頭戲撥穗儀式等。黃說，據他了解，停辦的學校很少，另外有學校採取有限度停辦、照常續辦等，由於目前疫情仍處緊張階段，桃市對畢業典禮停辦與否是否有統一規範？如續辦畢業典禮，參加的外賓是否有條件限制？

桃園市政府教育局長高安邦回應，4月多已行文給各級學校，請校方注意畢業典禮能否掌握參加者人數、舉辦場地通風與否、畢業生及外賓抖位置有無固定、要求配戴口罩等。據教育局統計，桃園296所國高中小學校，目前僅11校停辦，其餘285校續辦，辦理方式多元，包括室內有160校，室外125校，視訊85校，分班分散方式83校，另有117校採統一於操場，或安排其他頒獎儀典等方式辦理。

畢業典禮人數控管部分，高安邦表示，參加畢業典禮的人數需控制在100人以下，並且要採取實名制。至於家人外賓如要觀禮，他說，基本上以父母親2人為主，若親戚兄弟姊妹也想參加，要視學校規模大小協調，他舉例，如學校規模小、畢業人數不多，才能開放除父母親外的親屬觀禮，但一律都得採取實名制。

畢業典禮 教育局 畢業旅行 新冠肺炎

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