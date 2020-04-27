苗栗通苑假日空氣好臭？ 環保局研擬設點常駐稽查

苗栗縣通霄、苑裡連日來飄散刺鼻臭味，縣府環保局稽查人員疲於奔命，3天僅在通霄鎮梅南里查獲1件露天燃燒案，現場僅剩灰燼，行為人不見蹤影，苑裡鎮公所等單位反映，環保局也研擬在通苑地區駐點，就近稽查打擊汙染源。

苗栗縣議員陳品安、張顧礫等人4月24日連3天不斷接獲反映，環保局、公所及地方臉書社團也迭有民眾抱怨，空氣飄散異味，環保局一組人馬會同相關單位人員3天稽查，查獲1件露天燃燒案，因沒有行為人，並未開出違反空氣汙染防制法罰單，至於鎖定的工廠沒有查獲異味汙染。

環保局分析，通苑地區受到海陸風、混合層影響，擴散條件較差，有如悶鍋般，空汙有放大作用，加上人體對異味最低嗅覺閾值，低於周界排放標準，例如甲苯濃度排放標準2ppm，最低嗅覺閾值0.16到0.37，也就是可以聞到甲苯酸焦味，卻測不到異常。

通苑地區空氣品質經常被抱怨，陳品安因此成立臉書「通霄苑裡空汙回報社團」，接受民眾提報相關訊息，苑裡鎮公所昨天以最速件公文，請環保局盡速派員專案查處，若仍未獲改善，應優先考量設立24小時駐點專責稽查小組。

環保局指出，檢舉臭味經常範圍廣、風向不定，或是臭味太淡等因素，造成稽查行動徒勞而無功，環保局已完成通苑地區設置42具空氣品質微型感測器，鎖定幼獅工業區、4家工廠、2個社區24小時監測，如發現異常，將據以稽查，並研擬派員駐點，把關空氣品質。