快訊

為測距儀充電釀禍？ 錢櫃大火工頭移送北檢複訊

苗栗通苑假日空氣好臭？ 環保局研擬設點常駐稽查

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府環保局連日來在通苑地區稽查，僅查到1件露天燃燒案。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣政府環保局連日來在通苑地區稽查，僅查到1件露天燃燒案。圖／苗栗縣政府環保局提供

苗栗縣通霄、苑裡連日來飄散刺鼻臭味，縣府環保局稽查人員疲於奔命，3天僅在通霄鎮梅南里查獲1件露天燃燒案，現場僅剩灰燼，行為人不見蹤影，苑裡鎮公所等單位反映，環保局也研擬在通苑地區駐點，就近稽查打擊汙染源。

苗栗縣議員陳品安、張顧礫等人4月24日連3天不斷接獲反映，環保局、公所及地方臉書社團也迭有民眾抱怨，空氣飄散異味，環保局一組人馬會同相關單位人員3天稽查，查獲1件露天燃燒案，因沒有行為人，並未開出違反空氣汙染防制法罰單，至於鎖定的工廠沒有查獲異味汙染。

環保局分析，通苑地區受到海陸風、混合層影響，擴散條件較差，有如悶鍋般，空汙有放大作用，加上人體對異味最低嗅覺閾值，低於周界排放標準，例如甲苯濃度排放標準2ppm，最低嗅覺閾值0.16到0.37，也就是可以聞到甲苯酸焦味，卻測不到異常。

通苑地區空氣品質經常被抱怨，陳品安因此成立臉書「通霄苑裡空汙回報社團」，接受民眾提報相關訊息，苑裡鎮公所昨天以最速件公文，請環保局盡速派員專案查處，若仍未獲改善，應優先考量設立24小時駐點專責稽查小組。

環保局指出，檢舉臭味經常範圍廣、風向不定，或是臭味太淡等因素，造成稽查行動徒勞而無功，環保局已完成通苑地區設置42具空氣品質微型感測器，鎖定幼獅工業區、4家工廠、2個社區24小時監測，如發現異常，將據以稽查，並研擬派員駐點，把關空氣品質。

空氣品質 苗栗縣 罰單 空氣汙染

延伸閱讀

嘉義市節能家電補助 總金額高達2400萬

苗栗／三義 外庄山桐花林 眺望關刀山

後壁玉米田汙染 環保署：應休耕、農委會：將監測重金屬

高雄市環保局：29日前 上午注意PM2.5略高

相關新聞

桃市無薪假、資遣數創新高 2月以來2552人丟工作

受疫情衝擊，桃園市的福特六和汽車廠原料斷鏈停工、資遣放無薪假勞工增加，市府勞動局統計2月至今，通報資遣廠家703家、資遣...

頭份殯儀館增建完工啟用 西湖第二納骨塔破土

苗栗縣頭份市立殯儀館及西湖鄉納骨塔空間使用飽和，頭份市殯1.26億元增建工程今天完工啟用，西湖鄉增建第二座納骨塔工程今天...

苗栗布署500具微型空品感測器 建功揪汙染源

苗栗縣政府環保局今年完成500個空氣品質微型感測器部署，因此意外發現苗栗市一件瓦斯外洩案，並查獲頭份市、苗栗市各一家石化...

楊文科北上慰問錢櫃大火罹難縣民 允諾全力協助

台北市中山區林森北路錢櫃KTV昨天上午11時發生火警，造成5人死亡，其中一位死者為年僅35歲的林姓竹東鎮民，今天下午新竹...

安心上工計畫放寬門檻 桃園：名額用完市府補助

「安心即時上工計畫」今天起勞動部放寬適用資格條件，桃園市長鄭文燦表示，中央針對安心上工計畫有總經費45億，目前桃園名額尚...

石門水庫水位再下降 薑母島碼頭踩泥巴上下船

石門水庫水位今天水位持續下探，薑母島船不能直接靠岸，住家必須踩淤泥才能登船。立法委員趙正宇服務處今天安排北區水資源局、大...

家長擅停小兒打疫苗 醫：影響防護力

新冠肺炎疫情當前，有些家長因為害怕帶嬰幼兒到醫院而暫停施打疫苗，或是有人改去衛生所。茂盛醫院兒科主任陳思穎提醒，暫停或延...

鄉親鄉情／北埔南外社區 與蝴蝶共食

新竹縣北埔鄉的南外社區，從2013年開始打造社區特色，發展蝴蝶生態，每年夏天舉辦蝴蝶祭，由當地村民扛著象徵蝶神的蝴蝶巨型塑像遊行，熱鬧「迎蝶神」，成為地方盛事，更推出蝴蝶餐，將人、蝶可共食的植物製作成客家菜。

苗栗後火車站違停 民眾質疑取締放水 警方澄清

苗栗市後火車站周邊，及府前路、至公路一帶，常有違規停車，民眾投訴警方「未積極取締開單」，苗栗分局昨回應，1年已多開約1萬張違停罰單，若接獲檢舉，也會立即派遣線上巡邏警力取締告發，絕無放水勸導。

防群聚！ 桃園豐年祭停辦 竹苗觀望

疫情不止，桃園市原民局與原住民族群代表、協會協商後，決議今年的原住民豐年祭4大文化活動停辦，明年再辦盛大豐年祭。新竹縣市及苗栗縣暫無停辦或延期計畫。

桃園「長庚-蘆竹」316公車 5月1日試辦上路

受疫情影響，桃園市大眾運輸工具運量下滑，交通局5月1日起將裁撤10條免費公車「樂活巴」路線，引起地方民眾不滿，抱怨就醫不便，議員認為不該影響民眾就醫權；交通局考量蘆竹區公所周邊及龜山大坑地區居民需至林口長庚醫院就醫，將從5月1日起試辦316「林口長庚-蘆竹區公所」公車路線。

寶二水庫周邊環境生態好 通過環教設施場所認證

經濟部水利署北區水資源局寶二水庫4月21日通過環保署環境教育設施場所認證，也是新竹地區第一個水庫取得場所認證，北水局表示，寶山第二水庫周邊環境生態良好，不僅是新竹地區熱門的打卡景點，10公里環湖道路更是地方民眾健行的良好去處。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。