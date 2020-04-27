北市KTV火災教訓 竹縣消防局：防火管理要做好

台北市錢櫃KTV發生火警事件造成數人傷亡，新竹縣消防局表示，火災發生時，濃煙會遮蔽視線，並容易讓人迷失方向，建議民眾如在KTV等類似場所遭遇火災事件，當逃生路徑已經充滿濃煙時，這時應該於包廂內原地待救，把門關起來阻擋火煙，及撥打119說明受困位置，讓消防人員能在最短時間獲得資訊，幫助自己獲救。

竹縣消防局表示，台北市錢櫃KTV發生火警時，場域還有在施工，依據消防法規定，施工單位應製定施工中消防防護計畫書，確保施工時，如有出現火源、防火區劃變更、消防安全設備部分關閉時等情形，也能有相關對應的防護措施，而現場相關人員也應加強應變作為。

而消防局平時也有編排相關場所消防安全檢查，如發現有相關缺失，有提醒場所應儘速改善，以維護公共安全，「防火管理措施是預防火災及火災發生時能隨即應變的不二法門」，落實平時自主檢查，加強員工自衛消防編組訓練，也才能提供民眾安全無虞的消費環境。