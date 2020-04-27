安心上工計畫放寬門檻 桃園：名額用完市府補助

「安心即時上工計畫」今天起勞動部放寬適用資格條件，桃園市長鄭文燦表示，中央針對安心上工計畫有總經費45億，目前桃園名額尚足夠，如完全被申請完仍然有很多人報名，市府會請相關局處統計需要的人力名額，盡量放大額度以市府預算來補充。

近期深受疫情影響，為降低市民薪資減損對生活造成的影響，「安心即時上工計畫」讓市民可申請到市府從事計時工作，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長補助6個月為限，來協助市民穩定生活。據統計，截至4月23日，桃園1036個名額中，有170人推介中、107人已派工。

勞動部今天公告放寬適用資格條件，包括申請參加本計畫者於向公立就業服務機構申請登記當日前1年內，具有勞工保險或就業保險的投保紀錄，另刪除投保薪資限制，且申請推介派工至離島地區或原住民地區者，不需投保紀錄限制。鄭指出，他已請就業服務處重新通知原來篩選不合格的市民，希望將名額充分利用，如未來名額不足、報名人數過多，會請勞動局、地所、戶所跟原鄉區公所彙報需要的人力名額。

此外，就業服務處考量市民申請便利性，擴大受理據點，除原有桃園、中壢就業中心外，桃市各區公所的12個就業服務台亦同步受理民眾申請登記，也可採電話或線上預約登記。