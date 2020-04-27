不明化學塑膠味 稽查逮事業廢棄物處理廠

桃園市政府環保局今天表示，觀音工業區昨晚出現不明化學塑膠味，稽查人員獲報立即到場查獲污染源，並依違反空氣污染防制法告發，若未改善，可處新台幣10萬至2000萬元罰鍰。

環保局長呂理德表示，昨晚8時許接獲臉書（Facebook）訊息，在觀音工業區有不明化學塑膠味造成的空氣污染，立即派出稽查人員，除了依臉書上的照片查得位置外，也立即查看當地已布建的空氣感測器監測數值與風向資訊。

呂理德說，稽查人員鎖定附近5家工廠進行異味比對後，發現一家事業廢棄物處理廠外有明顯化學異味，進廠稽查發現，作業區中怪手在調配槽進行無機性污泥調配作業，現場有一處側窗未緊閉、一處破損，檢視廠內負壓錶為0，可見業者未依規定密閉收集及依採負壓操作等規定，導致廠內化學異味外溢到廠外。

呂理德指出，稽查人員當場依違反空氣污染防制法第24條規定告發，可處10萬至2000萬元罰鍰，並限期於29日完成改善，逾期未完成改善將依法執行按次處分。他也呼籲民眾，發現污染情事可立即撥打1999專線，通報市府環保局第一時間處理，以有效掌握違法跡證。