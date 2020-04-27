1.2億預算 竹市最老國中換新裝

新竹市近年力推新校園運動，建華國中本月啟動建校80年來最大規模校園改造，經市府向中央爭取，獲核定預算1億2300萬元，將在校內「第二棟」教學大樓旁新建4層樓、20間教室的教學大樓，並以開闊的中間廊道串聯建物，預計2021年開學完工啟用。

市長林智堅指出，建華國中建校80年，是竹市最老的國中。新大樓設計兩層樓高的透空風廊，恰好與平行的歷史建築「第一棟」二樓齊高，風廊與歷史廊道兩相呼應，新舊建築將形成獨特的人文空間，反映了新校園運動不只是硬體的興建，更重視歷史等人文精神的營造。

教育處長黃錦能表示，建華國中校園內已逾60年的「第一棟」教學大樓原預計拆除重建，於民國106年11月核定為歷史建物後決議保留、修復再利用。為營造優質的學習環境、也考量建華國中教室不足，市府獲中央核定預算，將於校內「第二棟」教學大樓旁，新建4層樓、20間教室的教學大樓。

另外，該工程將重新梳理校園紋理，除新建教學大樓，也會新營造校門入口意象，以隔柵和綠籬取代部分圍牆、加強校園與社區鄰里關係，並規劃停車場、運動場等設施。

黃錦能指出，本次建華國中整體規劃暨新建校舍工程由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所規劃設計，該團隊獲獎無數、去年也獲得2019台灣建築獎，是首次參與竹市校園工程。

建華國中校長黃信騰表示，新建大樓開放而穿透的設計，形成約4層樓高的「光影舞台」，這個半戶外空間，透過樓梯錯位，讓陽光與風在此流動，產生不同的光影變化，是一個很特別的學習區域，也為學生的學習環境增加許多樂趣。