石門水庫水位再下降 薑母島碼頭踩泥巴上下船
石門水庫水位今天水位持續下探，薑母島船不能直接靠岸，住家必須踩淤泥才能登船。立法委員趙正宇服務處今天安排北區水資源局、大溪區復興里里長邱焯勳等人前往會勘，決定明天先調派機具清理通往碼頭被淤泥覆蓋的道路，方便民眾上下船。
當地住家要求裝設像競技輕艇隊在水庫使用的浮檯，北水局表示，該薄層式浮台設備原本是北水局所有，為了讓設備充分使用，已經撥給桃園市政府體育局，如果民眾有需要，會協調體育局提供薑母島碼頭使用，北水局樂意做好敦親睦鄰服務，眼前就是先清理碼頭被覆蓋的路，會注意水情和改善薑母島住家上下船的問題。
石門水庫水位持續下探，昨天最低水位226.33公尺，有效蓄水率38.1％，今天中午11點水位226.21公尺，蓄水率37.8％。薑母島住家忍不住抱怨，幾乎每年枯水期都會碰上碼頭因為水位退，必須踩泥巴上下船，島山有5、6戶住家多數是年長者行動慢，前年還發生老人家腳陷在泥裡動彈不得，還好有人發現及時救人。
住家認為薑母島也該超前部署，枯水期間除了道路清淤也要準備好浮檯設備，不然每到這時候老人們總是愁眉苦臉，覺得坐船很不方便甚至沒辦法坐船到對岸轉車看病，也不能購物、訪友行動受限制。
住家表示，薑母島屬於大溪區復興里，後面連接復興區三民里，有山路上坡步道通往簡易焚化爐，光這段路一般人就要走半小時多，如果沒有自己的車，還要走40多分鐘才能到台7線北橫，估計老人家要兩小時，但是跟本走不動，所以有必要規畫方便的水運交通工具和隨時能裝設的碼頭浮台。
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