家長擅停小兒打疫苗 醫：影響防護力

新冠肺炎疫情當前，有些家長因為害怕帶嬰幼兒到醫院而暫停施打疫苗，或是有人改去衛生所。茂盛醫院兒科主任陳思穎提醒，暫停或延遲施打疫苗，會讓嬰兒得不到各種重大疾病的自體防護力。

至於改到衛生所打疫苗是可行的，但多數衛生所編派的醫師為家醫科，不如兒科醫師除了施打疫苗之外，同時也能為嬰兒進行生理健康評估。

她說，嬰兒滿5個月時要打卡介苗，但每家醫院施打的時間不同，而且都會集中施打，如果家長一不留意，就會錯過施打的機會。一旦錯過，想和一個月後的五合一疫苗一起打，醫院又不見得會安排卡介苗的場次。萬一沒有，就又再錯過施打的機會。

陳思穎建議：家長還是要跟緊每次不同疫苗的施打時程，千萬不要錯過，以免延打就亂了往後各類疫苗的既定施打時程。

再者，有些需多劑施打的疫苗會有間隔時間上的要求，例如：滿一歲要打的A型肝炎疫苗，需要等六個月後才能再打第二劑；滿15個月要打的日本腦炎疫苗，也要再等一年才能打第二劑。她說，政府已經把能合在一起打的疫苗都合在一起了，所以來醫院的次數其實不會很多。

一歲前共要打7次疫苗，1-2歲間共4次，滿2歲共1次，5歲至上小學前共1次，全部加起來總計也不過13次。所以，家長不必過度擔心疫情，甚至不敢帶小寶寶來醫院打疫苗，這樣是因噎廢食，反而讓嬰兒得不到各種重大疾病的自體防護力。一歲內嬰幼兒之所以要打這麼多疫苗，為的就是要防範B肝、破傷風、百日咳…等重大疾病，以免造成生命危害。