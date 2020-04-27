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「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

中國醫大新竹附醫添購放射治療設備 周一到五門診服務

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院秉持服務鄉親的精神，添購要價上億元的設備「放射治療設備直線加速器」提供服務，並在周一至周五每天開設放射治療門診。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
中國醫藥大學新竹附設醫院秉持服務鄉親的精神，添購要價上億元的設備「放射治療設備直線加速器」提供服務，並在周一至周五每天開設放射治療門診。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

一位年約50歲男性病患因罹患胸腺瘤2期在胸腔外科手術，雖然順利切除腫瘤，但病理檢驗病情具有危險因子，因此中國醫藥大學新竹附設醫院放腫科主任簡君儒建議輔助性放射治療，男患者後來順利完成為期五周的輔助性放射治療，經電腦斷層顯示無復發，目前持續追蹤病情穩定。

簡君儒表示，腫瘤(癌症)是台灣常見重大疾病，文獻估計有接近一半的病友會需要放射治療，放射治療就如同照X光，治療時並無明顯不適，大多體外給予一天一次，一次十來分鐘，但療程大多需為期數周，但因新竹縣過去並無放射治療設備，患者通常需跨縣市接受放射治療，相當不便。

中國醫藥大學新竹附設醫院秉持服務鄉親的精神，添購要價上億元的設備「放射治療設備直線加速器」提供服務，並在周一至周五每天開設放射治療門診，放射腫瘤科團隊成員有簡君儒醫師、余志薇物理師、江佩樺放射師、白睎宇放射師、田沁薇放射師和李品蓁護理師，提供新竹縣市患者更便利的放射治療。

中國醫藥大學新竹附設醫院秉持服務鄉親的精神，添購要價上億元的設備「放射治療設備直線加速器」提供服務，並在周一至周五每天開設放射治療門診。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
中國醫藥大學新竹附設醫院秉持服務鄉親的精神，添購要價上億元的設備「放射治療設備直線加速器」提供服務，並在周一至周五每天開設放射治療門診。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
中國醫藥大學新竹附設醫院秉持服務鄉親的精神，添購要價上億元的設備「放射治療設備直線加速器」提供服務，並在周一至周五每天開設放射治療門診。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
中國醫藥大學新竹附設醫院秉持服務鄉親的精神，添購要價上億元的設備「放射治療設備直線加速器」提供服務，並在周一至周五每天開設放射治療門診。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

新竹 患者 腫瘤

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