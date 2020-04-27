防疫優先　竹市停辦戶外教育、畢旅及集會式畢典

受到新冠肺炎疫情影響，新竹市政府考量防疫需求，為避免群聚感染風險，今天宣布本學年度（108）轄內各校（含幼兒園）畢業旅行、戶外教學及「集會式」畢業典禮全面停辦，即使人數低於室內100人、室外500人也一樣，初步規劃畢業典禮將改採班內、視訊等方式辦理。

市長林智堅表示，考量新冠肺炎疫情尚未趨緩，各級機關仍需持續落實防疫工作，為避免人群聚集增加群聚感染風險，各校戶外教育及畢業典禮等活動也需以高標準來討論，以維護學生及教職員工健康及校園安全。

教育處表示，經調查，竹市108學年度已完成校外教學的學校共8校，因應疫情考量師生安全，已於本學期初函文各校要求評估畢旅、戶外教學等活動性質，若具高風險就建議暫緩或停辦。截至目前因疫情尚未趨緩，因此宣布各校畢業旅行、「集會式」畢業典禮全面停止辦理，7月31日以前的戶外教學也全面停辦。

教育處長黃錦能表示，雖然畢業旅行、畢業典禮等活動是孩子就學期間與老師及同學相處的重要經驗，經市府考量後仍需以全體師生的健康安全為重，決議本學年度全市畢業典禮改採班內、視訊或其他非集會的方式辦理，參與人員以師生為主。