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湖口鄉竹9線耗資2千萬強化道路地基 加設住宅區隔音牆

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
竹9線屬於湖口工業、住宅區域的重要門戶與聯外道路，行經的車輛，因路段上下坡度變化劇烈，行駛車速相當快，車輛拐彎所造成的扭力，造成道路與地基損壞。圖／新竹縣府提供
竹9線屬於湖口工業、住宅區域的重要門戶與聯外道路，行經的車輛，因路段上下坡度變化劇烈，行駛車速相當快，車輛拐彎所造成的扭力，造成道路與地基損壞。圖／新竹縣府提供

竹9線是國道一號湖口交流道口的聯絡道，亦為聯繫湖口工業區至台1線、新豐、楊梅等地的重要道路動脈，每天車流量大，為保障道路品質，新竹縣政府工務處向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設，獲得計畫總經費2千300萬元核定，在道路路段1K+500到3k+000處進行整建改善，由湖口鄉公所負責執行，預計5月發包、11月完工。

新竹縣長楊文科表示，竹9線屬於湖口工業、住宅區域的重要門戶與聯外道路，每日上下班尖峰時段，行經的貨運、重車等車輛，因路段上下坡度變化劇烈，行駛車速相當快，車輛拐彎所造成的扭力，造成部分道路與地基損壞，在安全上有重大疑慮。

經湖口鄉公所反映，竹縣府向中央提出計畫，獲得計畫總經費2千300萬元核定，包含中央補助1千886萬元、縣府配合款124.2萬元、湖口鄉公所配合款289.8萬元，工程將針對道路地基體質強化、鋪面進行改善與強化，以延長道路使用壽命。

工務處表示，該道路內含中央分隔島與快慢車道分隔島共6線道，工程範圍共約1.5公里，平均寬度約30公尺，為改善附近住宅區環境品質，在民宅眾多路段加設隔音牆，並於中央分隔島植栽改善，改善道路環境。

新竹 國道 楊文科

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