新竹縣文化基金會董事會通過「防疫募款」助紓困

財團法人新竹縣文化基金會因應新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，新竹縣藝文發展及生存連帶也受到嚴厲考驗，日前召開第十屆第5次董事會，依公益勸募條例第8條規定，決議透過「防疫募款」活動，將募款所得用於受到疫情嚴重衝擊的藝文工作者等，協助藝文產業及一線防疫人員等紓困。

縣長楊文科兼任財團法人新竹縣文化基金會董事長表示，提案來自常務董事陳騰芳的想法，希望防疫期間，基金會可以透過「防疫募款」為社會盡棉薄之力，經會議決議，預計將募款用在受疫情影響的文化工作者、第一線醫護人員等縣民，為他們盡些心力。

基金會常務董事宣明智認為，疫情的發展目前仍然難掌握，各行各業都非常辛苦，希望透過募款活動，集合政府及民間的力量一起給一線防疫人員、藝文工作者及場館最大的資助，此「防疫募款」案通過後，基金會將盡速展開募款活動，邀請各界共同響應，替防疫工作盡一分心力。