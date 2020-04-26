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桃園霄裡石母娘娘264誕辰防疫不辦活動 虔誠心不減

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市霄裡石母娘娘廟委員們今天慶祝石母娘娘生日。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供
桃園市霄裡石母娘娘廟委員們今天慶祝石母娘娘生日。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供

桃園市八德（中壢交界）霄裡「石母娘娘」今天慶祝264歲誕辰，廟方顧及新冠肺炎疫情取消大型祝賀活動，由主委吳錦淇、副主委、總幹事和全體委員準備好供品上香祈福，大家祈禱疫情早日過去，石母娘娘保佑國泰民安。

雖然廟方事前已經宣布取消大型祝賀祈福活動，也沒邀請新竹、苗栗、美濃等地石母娘娘廟的委員們或文化團體共襄盛舉，不過昨天還是有義子義女（信眾）回到霄裡石母娘娘廟，為象徵平安的故錢幣換紅線和參拜，有的是個人前來，也有全家到場，大家在上香祈福時都能保持社交距離和戴口罩。

霄裡石母娘娘主委吳錦淇表示，石母娘娘生日是農曆4月8日，過去就徵得石母娘娘同意，生日前的周日辦慶典，今年因為疫情的緣故取消大型活動，不過現場還是有準備紅線讓信眾更換，畢竟是一年一次的重要事情，只要人流管制得當一樣可以做好防疫，另外也準備新的古錢幣服務第一次求錢幣的義子、義女。

霄裡「石母娘娘」廟形制簡約，闡釋客家民族純樸精神，石母娘娘廟前方有一口上百年的浣衣池，至今還是附近村莊、聚落洗衣話家常喜歡去的地方，石母娘娘關心義子義女和民間疾苦、消災解厄的故事也由此廣為流傳。

義子義女在石母娘娘生日當天或之前利用假日，到廟裡祈福、換紅線，也為第一次來的孩子求故錢幣。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供
義子義女在石母娘娘生日當天或之前利用假日，到廟裡祈福、換紅線，也為第一次來的孩子求故錢幣。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供
雖然取消大型活動，但是有義子義女來祈福換紅線，委員們還是會指引幫忙。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供
雖然取消大型活動，但是有義子義女來祈福換紅線，委員們還是會指引幫忙。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供
今年霄裡石母娘娘生日由委員們代表上香祈福，沒有以往的大型文化活動。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供
今年霄裡石母娘娘生日由委員們代表上香祈福，沒有以往的大型文化活動。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供
石母娘娘是客庄傳統信仰，霄裡石母娘娘有260多年歷史。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供
石母娘娘是客庄傳統信仰，霄裡石母娘娘有260多年歷史。圖／霄裡石母娘娘委員會與主委吳錦淇提供

疫情 社交距離 新冠肺炎

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