桃園霄裡石母娘娘264誕辰防疫不辦活動 虔誠心不減

桃園市八德（中壢交界）霄裡「石母娘娘」今天慶祝264歲誕辰，廟方顧及新冠肺炎疫情取消大型祝賀活動，由主委吳錦淇、副主委、總幹事和全體委員準備好供品上香祈福，大家祈禱疫情早日過去，石母娘娘保佑國泰民安。

雖然廟方事前已經宣布取消大型祝賀祈福活動，也沒邀請新竹、苗栗、美濃等地石母娘娘廟的委員們或文化團體共襄盛舉，不過昨天還是有義子義女（信眾）回到霄裡石母娘娘廟，為象徵平安的故錢幣換紅線和參拜，有的是個人前來，也有全家到場，大家在上香祈福時都能保持社交距離和戴口罩。

霄裡石母娘娘主委吳錦淇表示，石母娘娘生日是農曆4月8日，過去就徵得石母娘娘同意，生日前的周日辦慶典，今年因為疫情的緣故取消大型活動，不過現場還是有準備紅線讓信眾更換，畢竟是一年一次的重要事情，只要人流管制得當一樣可以做好防疫，另外也準備新的古錢幣服務第一次求錢幣的義子、義女。