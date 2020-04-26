防護衣國家隊缺工 鄭文燦：報告總統防疫阿嬤超認真

疫情不止，口罩、防護衣等防疫物資需求量大增，桃園市長鄭文燦今天下午表示，他昨天前往觀音視察防護衣國家隊的聚紡工廠，發現該廠生產經濟部需求300萬件防護衣缺工，臨時找來附近樹林社區志工40人幫忙，其中1名70歲阿嬤陳王秀枝，每天8點不到就到工廠支援生產防護衣，阿嬤以做一件防護衣可保護一名醫護人員「覺得非常光榮」，他告訴阿嬤「會報告蔡總統國家防疫隊有位特別認真的阿嬤」。

觀音工業區聚紡公司研發生產可水洗、重複使用的高端防水透濕隔離衣及防護衣，經濟部列為徵用生產防護衣工廠，目前該廠支援經濟部生產300萬件防護衣需求，鄭文燦率林口長庚、衛福部桃園醫院代表視察，聚紡允諾捐贈3000件防護衣提供桃園第一線醫護使用，鄭文燦今天決定募資和編列預算向聚紡增購防護衣提供醫護第一線使用。

鄭文燦說，聚紡為防疫國家隊之一，協助經濟部生產防護衣，卻因人力不足，總需求數量300萬件，每天約生產400到600件防護衣，有一半產能出不來，觀音樹林社區志工40人動員到該廠幫忙生產，他已要求經發局全力解決人力缺工現況，協助聚紡產線擴大產能。

樹林社區支援防護衣產線具經驗的婆婆媽媽志工中，70歲阿嬤陳王秀枝十分認真縫製，她說自己年輕時從事女裝裁縫工作，現在參與製作防護衣維護醫護人員生命健康「感到很光榮」，鄭文燦稱許她是「防疫阿嬤」。