快訊

錢櫃大火 4男1女罹難名單出爐

錢櫃吧台員工火場喪命 留下妻子和1歲兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防護衣國家隊缺工 鄭文燦：報告總統防疫阿嬤超認真

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左二）視察防疫國家隊聚紡工廠，對年輕做洋裝的70歲阿嬤陳王秀枝（右下）每天認真上工，稱許是「防疫阿嬤」。記者曾增勳／翻攝
桃園市長鄭文燦（左二）視察防疫國家隊聚紡工廠，對年輕做洋裝的70歲阿嬤陳王秀枝（右下）每天認真上工，稱許是「防疫阿嬤」。記者曾增勳／翻攝

疫情不止，口罩、防護衣等防疫物資需求量大增，桃園市長鄭文燦今天下午表示，他昨天前往觀音視察防護衣國家隊的聚紡工廠，發現該廠生產經濟部需求300萬件防護衣缺工，臨時找來附近樹林社區志工40人幫忙，其中1名70歲阿嬤陳王秀枝，每天8點不到就到工廠支援生產防護衣，阿嬤以做一件防護衣可保護一名醫護人員「覺得非常光榮」，他告訴阿嬤「會報告蔡總統國家防疫隊有位特別認真的阿嬤」。

觀音工業區聚紡公司研發生產可水洗、重複使用的高端防水透濕隔離衣及防護衣，經濟部列為徵用生產防護衣工廠，目前該廠支援經濟部生產300萬件防護衣需求，鄭文燦率林口長庚、衛福部桃園醫院代表視察，聚紡允諾捐贈3000件防護衣提供桃園第一線醫護使用，鄭文燦今天決定募資和編列預算向聚紡增購防護衣提供醫護第一線使用。

鄭文燦說，聚紡為防疫國家隊之一，協助經濟部生產防護衣，卻因人力不足，總需求數量300萬件，每天約生產400到600件防護衣，有一半產能出不來，觀音樹林社區志工40人動員到該廠幫忙生產，他已要求經發局全力解決人力缺工現況，協助聚紡產線擴大產能。

樹林社區支援防護衣產線具經驗的婆婆媽媽志工中，70歲阿嬤陳王秀枝十分認真縫製，她說自己年輕時從事女裝裁縫工作，現在參與製作防護衣維護醫護人員生命健康「感到很光榮」，鄭文燦稱許她是「防疫阿嬤」。

鄭文燦說，70歲阿嬤陳王秀枝從18歲年輕開始就做女工，從事洋裝裁縫工作，阿嬤說她沒有想到50年後能製作防護衣保護第一線醫護人員安全，阿嬤還說每做一件防護衣可保護1名醫護人員生命健康，「是我非常樂意的工作」，阿嬤每天8點不到就上工，令人感動，他將報告蔡總統在國家防疫隊有這一位特別認真的阿嬤。

桃園市長鄭文燦（左二）視察防疫國家隊聚紡工廠，對年輕做洋裝的70歲阿嬤陳王秀枝（中下）每天認真上工，稱許是「防疫阿嬤」。記者曾增勳／翻攝
桃園市長鄭文燦（左二）視察防疫國家隊聚紡工廠，對年輕做洋裝的70歲阿嬤陳王秀枝（中下）每天認真上工，稱許是「防疫阿嬤」。記者曾增勳／翻攝

鄭文燦 醫護人員

延伸閱讀

鄭文燦決招標職棒英語製播 51起Twitter轉播看見台灣

桃園219街友有福了！ 鄭文燦親贈防疫關懷包內含口罩

時力民調 17.7%民眾被要求減少工時或休無薪假

防千人共飲共食群聚感染 桃原民豐年祭4大慶典喊停

相關新聞

防護衣國家隊缺工 鄭文燦：報告總統防疫阿嬤超認真

疫情不止，口罩、防護衣等防疫物資需求量大增，桃園市長鄭文燦今天下午表示，他昨天前往觀音視察防護衣國家隊的聚紡工廠，發現該...

石門水庫水位降薑母島碼頭變泥地 偶像劇美景點難住人

石門水庫薑母島下周此時很可能沒人住了，桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春指出，水庫水位持續下降，薑母島碼頭水位退卻後被爛泥包...

鄭文燦決招標職棒英語製播 51起Twitter轉播看見台灣

疫情擴散下，中華職棒唯一閉門開戰，引起外國職棒及媒體關注，桃園市長鄭文燦今天上午表示，中華職棒為世界唯一開打職棒，為讓世...

桃園219街友有福了！ 鄭文燦親贈防疫關懷包內含口罩

新冠肺炎疫情延燒，桃園市長鄭文燦今天親自走訪桃園區朝陽公園，發放防疫關懷包給街友，希望能提升街友的防疫觀念、照護健康安全...

防千人共飲共食群聚感染 桃原民豐年祭4大慶典喊停

疫情不止，桃園市府原住民行政局預定今年下半年盛大舉辦原住民豐年祭等大型文化活動，原民局考量大型文化活動人數多達千人以上，...

全台最美代表當親善大使 陳怡樺帶動愛心+1

「走在基層前線，才發現有這麼多家庭需要被協助、被關心的！」苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺擔任永齡慈善教育基金會苗栗親善大使，出...

苗11名青年組文衡慈善小站 固定捐1500元愛心便當直送

苗栗縣11名年輕人成立文衡慈善小站，3年多來每人每個月固定捐出1500元，結合業者送愛心便當到竹南鎮孤苦無依的老人及弱勢...

中部名人堂／吳運東 爭取加入世衛年年發聲

桃園市新國民醫院有52年歷史，是中壢最早的現代化醫院，今年和台北醫學大學合作經營，邁入新的里程碑。83歲董事長吳運東和國民黨榮譽黨主席吳伯雄是堂兄弟，情同手足，吳伯雄是新國民董事，健保制度實施後大幅壓縮醫院利潤，兩人強調不以營利為目的，一定要能提供鄉親最好服務，至今仍讓人津津樂道。

竹科生活圈／龍潭科園學區 光電產業環境好 景點就在附近

桃園市龍潭科學園區隸屬新竹科學工業園區管理局，位於龍潭、平鎮與楊梅3個行政區交界，雖只有不到20家廠商，公設不及竹科多元，但周邊環境居住、就學和旅遊功能齊全。

桃園拉拉山「媽媽桃」產量回穩 5月上市

桃園市復興區拉拉山「媽媽桃」產量回穩，農民忙著套袋，復興區農會預估今年產量比去年好很多，也協助農民安排宅配，市府農業局開放網路訂購，1箱350元起，第1批預計5月4日出貨，產量大出會安排農民到市府前廣場、台北希望廣場等處擺攤，方便消費者嘗鮮。

苗栗桂竹筍產量銳減 盼專案補助

苗栗縣正值桂竹筍產期，受氣候變異等因素影響，桂竹筍產量銳減，南庄鄉農會加工廠4月中旬開始收購桂竹筍，收購量不到去年1成，縣府陸續接獲各地農會反映，但桂竹筍並非農業天然災害救助認定的項目，農業處已函請農糧署評估，盼爭取專案補助降低損失。

竹縣3橋獲補助 11月底前完成檢測

南方澳大橋去年斷裂意外讓橋梁安全檢測和維管受到關注，新竹縣政府提案爭取竹北市白地橋、舊港大橋與新寮橋斜張鋼纜索力檢測計畫，獲公路總局核定補助311萬8000元，預計11月底前完成檢測，保障民眾通行安全。

熱門新聞

山友眼中小惡魔 蜱蟲咬人不鬆口

疫情紓困救命錢因卡債遭凍結 民眾求助嘉義縣議員

新冠肺炎疫情未減緩 廟東夜市外帶客變多

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

原本無肉不歡 她吃素一年體重少了25公斤

救偏鄉小學生學力 台東試辦跨校合班上課　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。