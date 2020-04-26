石門水庫水位降薑母島碼頭變泥地 偶像劇美景點難住人

石門水庫薑母島下周此時很可能沒人住了，桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春指出，水庫水位持續下降，薑母島碼頭水位退卻後被爛泥包圍，這兩天只有小船能勉強靠近，下船以後兩隻腳要在泥地「像插秧一樣」走50公尺左右才能上岸。

呂先生在薑母島有房子，昨天開小船上去整理家和環境，同時收拾一些必用的物品，打算住外面的房子一陣子，雖然捨不得離開，但是船不能靠岸，上下島要踩幾十公尺泥巴很不方便，只好等石門水庫水位回升，船可以靠岸以後再回來。

陳咪春說，薑母島住戶只有3、4户，幾乎都是年長者沒有還在讀書的小孩，旅遊旺季的時候遊客多，她覺得薑母島住戶看石門水庫水位遷移已經是宿命，前幾年還有長者要離島就醫，也是碰上枯水期腳陷在碼頭的泥巴地，趕緊連絡壯漢背著上船。

陳咪春說，其實以往石門水庫水位226公尺的時候，薑母島碼頭還不至於像現在已經爛泥一地，通往碼頭末端的路被泥巴覆蓋，還可以用水庫的水沖掉，船甚至可以因勉強靠岸，今年應該是水庫淤積的自然現象更明顯，淤泥量增加，碼頭上沒辦法直接用水庫的水沖刷路上泥巴，船更不能靠近薑母島碼頭，早早就要下船走泥地，其實有些危險。