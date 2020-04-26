鄭文燦決招標職棒英語製播 51起Twitter轉播看見台灣

疫情擴散下，中華職棒唯一閉門開戰，引起外國職棒及媒體關注，桃園市長鄭文燦今天上午表示，中華職棒為世界唯一開打職棒，為讓世界看見台灣、看見桃園，市府、樂天桃猿球團與Eleven Sports頻道已經協調試辦英語轉播後，市府決定採取限制性招標，由Eleven Sports進行英語製播，原則自5月1日開始在Twitter轉播，採取場場轉播方式。

樂天桃猿隊拿下開季7連勝締造新中職紀錄，其中朱育賢出賽8場敲出8轟，也刷新中華職棒紀錄，鄭文燦在桃園市防疫專案會議上，討論市府、樂天球團、Eleven Sports協調試辦英語轉播，決定採取英語轉播方式，讓世界台灣、桃園，他稱許朱育賢打了第八轟表現好。

鄭文燦表示，之前試辦英語轉播，但是英語球評及製播協助技術還需要提高，市府將採取限制性招標方式，由Eleven Sports進行英語製播，尤其桃園的樂天桃猿隊，4名國外球員，其中3人曾是美國職棒球員，2人打過大聯盟球員，包括前底特律老虎隊投手，美國球迷有一定熟悉度，中華職棒這幾天開打後非常精彩，這是全世界第一個開打的職棒，一定可吸引美國球迷眼睛。