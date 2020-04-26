桃園219街友有福了！ 鄭文燦親贈防疫關懷包內含口罩

新冠肺炎疫情延燒，桃園市長鄭文燦今天親自走訪桃園區朝陽公園，發放防疫關懷包給街友，希望能提升街友的防疫觀念、照護健康安全；在場拿到關懷包的街友們紛紛說道「謝謝市長！」

鄭文燦表示，市政在各區設置許多家庭服務中心，民間資源還有人安基金會附設桃園平安站，每逢天氣轉涼、逢年過節，多年來扮演著照顧街友的角色。

他說，防疫期間為非常時期，街友常在外接觸不同人，加上他們不會自行排隊領取口罩，因此需要發送關懷包，教他們使用酒精等消毒，以提升他們的防疫觀念。

今天發放的關懷包中有9片口罩、乾洗手，肥皂、衛生紙、泡麵等日用品，鄭提醒，街友們要多加留意自己健康安全，如有發生咳嗽或發燒狀況，可透過工作站或打1922就醫。他說，街友的界定方式較為模糊，需要里長、工作站人員多費心，除今天發放外，其餘地點將由由各工作站服務人員及社工發放。

桃園市政府社會局社會救助科科長李瓊華指出，目前全市造冊輔導的街友總計有219人，社會局每月會派人至街友常露宿的地點查訪，如桃園朝陽公園、中壢地下道等地，如發現有生面孔，且經訪談後了解他已露宿兩周以上，會列入觀察名單，若下次還在露宿點發現該名民眾，就會列冊關懷輔導。