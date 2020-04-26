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防千人共飲共食群聚感染 桃原民豐年祭4大慶典喊停

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市原住民多項原住民豐年祭等文化活動討論是否停辦，市長鄭文燦（右）決定今年7到9月原住民豐年祭等4大文化活動停辦，明年再辦。記者曾增勳／攝影
桃園市原住民多項原住民豐年祭等文化活動討論是否停辦，市長鄭文燦（右）決定今年7到9月原住民豐年祭等4大文化活動停辦，明年再辦。記者曾增勳／攝影

疫情不止，桃園市府原住民行政局預定今年下半年盛大舉辦原住民豐年祭等大型文化活動，原民局考量大型文化活動人數多達千人以上，避免群聚感染希望停辦，衛生局討論表態支持停辦，市長鄭文燦今天上午表示，市府原民局召開諮詢會議，各族群代表、協會一致同意今年7到9月的原住民豐年祭相關文化活動停辦，明年再舉辦盛大豐年祭。

桃園市原民局長林日龍表示，該局今年下半年舉辦大型文化活動，人數多達千人以上，基於原住民族人健康，避免群聚感染，該局將舉辦各區原住民豐年祭（含社區豐年祭）、原住民族聯合豐年祭、國際原住民族音樂節及各原住民族歲時祭儀4大活動建議停辦。

衛生局長王文彥贊成大型原住民活動停辦，他表示，現在疫情當頭，連東京奧運也停辦延期，原住民活動還有共飲共食，他不贊成市府各項原主民大型文化活動續辦，他希望各活動停辦。

鄭文燦表示，桃園原住民族人口7.8萬人，每年原住民各區與全市豐年祭、及各原住民族歲時祭儀，還有國際原住民族音樂季，都是大型集會、群聚的活動，甚至祭典中有共飲共食活動，基於保護原住民族人健康，市政府原民局經各族群代表、協會召開諮詢會議，一致同意今年7到9月的原住民豐年祭各相關活動停辦，經討論後決定停辦，明年再辦盛大豐年祭等文化活動。

桃園市原住民多項原住民豐年祭等文化活動討論是否停辦，市長鄭文燦（見圖）決定今年7到9月原住民豐年祭等4大文化活動停辦，明年再辦。記者曾增勳／攝影
桃園市原住民多項原住民豐年祭等文化活動討論是否停辦，市長鄭文燦（見圖）決定今年7到9月原住民豐年祭等4大文化活動停辦，明年再辦。記者曾增勳／攝影

原住民 豐年祭 衛生局

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