新竹良品縣上好禮 不需出門就能買到竹縣好禮

新竹縣政府延續2017年募集優良店家獲得好評，今年再出版「新竹良品-縣上好禮」精裝型錄，收錄新竹縣13鄉鎮一百多個優質店家優良好物，分為「新風味」、「竹好茶」、「縣心意」、「出煮藝」、「良農產」、「品甜點」6大特色，讓民眾更快速且便利地找到竹縣優良品。

在新冠肺炎疫情蔓延下，宅購物成為趨勢，新竹縣府鼓勵民眾可多運用2020「新竹良品-縣上好禮」電子型錄，民眾可電子型錄，獲取良品店家產品介紹，並透過販售通路輕鬆訂購，不需特地出門搜尋，只要動一動手指，便能從良品型錄中，獲取想要的竹縣優良好物，食品皆通過食品衛生檢驗把關，讓民眾不只享美食用好物，更能安心選購最佳伴手禮。

型錄中也將店家故事描述在內，像是「木酢達人」以循環永續的初衷，於湖口鄉開始的臺灣品牌，承襲製炭技術，研發生產一系列對環境無害的多樣化木酢抗菌產品；「東陽醬油工廠」採用古法釀造、手工製作的方式，讓豆麥自然發酵、天然熟成，散發豆麥釀造醬油的最原始風，傳承新竹客家古早醬油的獨特風味與口感；每個店家背後都有著令人動容、堅持到底的創業故事。