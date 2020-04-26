竹縣首座鑽石級綠建築校園 嘉豐國小年底發包動工

新竹縣政府挹注新台幣8.8億元在高鐵新竹站特定區新設嘉豐國小，石昭永建築師事務所遴選出線，承諾將打造嘉興國小成為新竹縣第一座鑽石級綠建築校園，並將構築出具客家文化底蘊及創新創意的學習園地。縣長楊文科表示，新竹縣會持續推動低碳節能、環境保護、永續發展、善用地球資源的綠建築。

為緩解竹北市東區人口持續成長、新生名額需求不斷攀升，楊文科去年9月拍板在高鐵站區文小一用地新建嘉豐國小，規劃設置60班並預計於111學年度開始招收一年級新生，同時規劃非營利幼兒園，去年3月動工，預計109學年度正式招生，率先將托育、幼兒園與小學整合在一起，成為0到12歲一貫的全國示範學校。

新竹縣府表示，嘉豐國小新建案規劃的生態校園，將屋頂綠化利用，除了隔熱也是中高樓層學生下課時間就近休憩的去處，屋頂露台同時設置太陽能光電板以花架形式配合，讓學生認識綠色能源；多功能活動中心、球場、停車場都考量通風和採光；教室窗台降低至40到60公分創造舒適風場；也考量竹縣冬季強勁的九降風，建築主體從東北角往東南角延伸，讓學童利於戶外活動。

為呼應新竹縣客家大縣、晴耕雨讀的印象，嘉豐國小的圖書館以圓樓意象呈現，並規劃小農園配合農作體驗教學，客家油桐花、稻草人也變成建築的一部分，在建築立面及戶外梯牆面呈現，縣府透露，嘉豐國小的規劃設計待通過都市設計審議等流程，就可上網招標，預計年底可發包施工。