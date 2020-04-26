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周邊環境生態好 寶二水庫獲環境教育設施場所認證

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
經濟部水利署北區水資源局寶山第二水庫於4月21日通過環保署環境教育設施場所認證。圖／北水局提供
經濟部水利署北區水資源局寶山第二水庫於4月21日通過環保署環境教育設施場所認證。圖／北水局提供

經濟部水利署北區水資源局寶山第二水庫於4月21日通過環保署環境教育設施場所認證，這是繼石門水庫於101年取得認證以來，北水局所新添第二處獲認證場所，也是新竹地區第一個水庫取得場所認證。

寶山第二水庫壩址位於新竹縣寶山鄉，寶二水庫總設計庫容3218萬立方公尺，為典型離槽式水庫，目前營運14年尚無淤積問題且水質甚佳，北水局表示，寶山第二水庫周邊環境生態良好，不僅是新竹地區熱門的打卡景點，環湖道路更是地方民眾健行的良好場域。

北水局指出，寶二水庫環教資源豐富，目前現已發展多套環教課程，內容包括淡水資源的重要性、離槽與在槽水庫的特性、新竹地區水源來龍去脈及寶二水庫木棧道生態環境等課程，未來寶二水庫將與周邊其他環教場所共同合作，也將透過鄰近企業、學校、民間團體等招募及培訓環教志工，有興趣的民眾可與寶二水庫管理中心接洽，或透過北水局官網取得相關訊息。

經濟部水利署北區水資源局寶山第二水庫於4月21日通過環保署環境教育設施場所認證。圖／北水局提供
經濟部水利署北區水資源局寶山第二水庫於4月21日通過環保署環境教育設施場所認證。圖／北水局提供
經濟部水利署北區水資源局寶山第二水庫於4月21日通過環保署環境教育設施場所認證。圖／北水局提供
經濟部水利署北區水資源局寶山第二水庫於4月21日通過環保署環境教育設施場所認證。圖／北水局提供

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