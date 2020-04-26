周邊環境生態好 寶二水庫獲環境教育設施場所認證

經濟部水利署北區水資源局寶山第二水庫於4月21日通過環保署環境教育設施場所認證，這是繼石門水庫於101年取得認證以來，北水局所新添第二處獲認證場所，也是新竹地區第一個水庫取得場所認證。

寶山第二水庫壩址位於新竹縣寶山鄉，寶二水庫總設計庫容3218萬立方公尺，為典型離槽式水庫，目前營運14年尚無淤積問題且水質甚佳，北水局表示，寶山第二水庫周邊環境生態良好，不僅是新竹地區熱門的打卡景點，環湖道路更是地方民眾健行的良好場域。