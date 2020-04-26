全台最美代表當親善大使 陳怡樺帶動愛心+1

「走在基層前線，才發現有這麼多家庭需要被協助、被關心的！」苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺擔任永齡慈善教育基金會苗栗親善大使，出任務每周家訪3、4個案件，她有著深深感受，也帶動愛心+1效應，許多人響應她的親善大使任務。

網友封為「全台最美代表」陳怡樺前年底竹南鎮民代表選舉，獲得創紀錄5345票，她一戰成名，鴻海集團創辦人郭台銘有意推舉她加入「郭家軍」參選立委，後來雖然沒有成行，因緣促成陳怡樺擔任永齡基金會苗栗親善大使，每周家訪3、4個案件，了解並評估、提供服務協助。

陳怡樺擔任代表前是政治素人，親善大使出任務，她感動並感受到走在基層前線，才會發現有這麼多家庭需要被協助的、被關心的，一個家庭、一個故事，讓她更懂得惜福。

「門一打開映入眼簾，就是80多歲老母親與3名中年的兒子排排坐！」景象深映在陳怡樺的腦海，她說，這家人母親老邁，大兒子重聽，負責照顧全家，二兒子車禍半癱，三兒子重度身心障礙，棲身之地是祖產，因此也無法取得低收入戶資格，僅能靠身心障礙生活補助，及社會接濟過活。

此外，有一次她家訪關懷80歲獨居老人，發現冰箱老舊髒亂，幾乎沒有食物，打開冰箱那一刻，她眼淚險些奪眶，她決定自掏腰包送單門小冰箱，許多網友紛紛留言「+1」回響，表達願意提供麵條、豬肉、雞蛋、鮮奶等，社會愛心強強滾。