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全台最美代表當親善大使 陳怡樺帶動愛心+1

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
永齡慈善教育基金會苗栗親善大使竹南鎮民代表陳怡樺家訪獨居老人，發現冰箱老舊髒亂，幾乎沒有食物，引起熱烈回響。圖／擷自陳怡樺臉書
永齡慈善教育基金會苗栗親善大使竹南鎮民代表陳怡樺家訪獨居老人，發現冰箱老舊髒亂，幾乎沒有食物，引起熱烈回響。圖／擷自陳怡樺臉書

「走在基層前線，才發現有這麼多家庭需要被協助、被關心的！」苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺擔任永齡慈善教育基金會苗栗親善大使，出任務每周家訪3、4個案件，她有著深深感受，也帶動愛心+1效應，許多人響應她的親善大使任務。

網友封為「全台最美代表」陳怡樺前年底竹南鎮民代表選舉，獲得創紀錄5345票，她一戰成名，鴻海集團創辦人郭台銘有意推舉她加入「郭家軍」參選立委，後來雖然沒有成行，因緣促成陳怡樺擔任永齡基金會苗栗親善大使，每周家訪3、4個案件，了解並評估、提供服務協助。

陳怡樺擔任代表前是政治素人，親善大使出任務，她感動並感受到走在基層前線，才會發現有這麼多家庭需要被協助的、被關心的，一個家庭、一個故事，讓她更懂得惜福。

「門一打開映入眼簾，就是80多歲老母親與3名中年的兒子排排坐！」景象深映在陳怡樺的腦海，她說，這家人母親老邁，大兒子重聽，負責照顧全家，二兒子車禍半癱，三兒子重度身心障礙，棲身之地是祖產，因此也無法取得低收入戶資格，僅能靠身心障礙生活補助，及社會接濟過活。

此外，有一次她家訪關懷80歲獨居老人，發現冰箱老舊髒亂，幾乎沒有食物，打開冰箱那一刻，她眼淚險些奪眶，她決定自掏腰包送單門小冰箱，許多網友紛紛留言「+1」回響，表達願意提供麵條、豬肉、雞蛋、鮮奶等，社會愛心強強滾。

陳怡樺說，她相信愛會渲染，有人拋磚引玉，就有更多人共襄盛舉，一個人的力量很微小，但是當大家貢獻自己一點點的微光，就會形成一股強大的力量，讓社會充滿更多愛，更溫暖，更美好。

永齡慈善教育基金會苗栗親善大使竹南鎮民代表陳怡樺家訪獨居老人，發現冰箱老舊髒亂，幾乎沒有食物，引起熱烈回響。圖／擷自陳怡樺臉書
永齡慈善教育基金會苗栗親善大使竹南鎮民代表陳怡樺家訪獨居老人，發現冰箱老舊髒亂，幾乎沒有食物，引起熱烈回響。圖／擷自陳怡樺臉書
永齡慈善教育基金會苗栗親善大使竹南鎮民代表陳怡樺家訪獨居老人，發現冰箱老舊髒亂，幾乎沒有食物，引起熱烈回響。圖／擷自陳怡樺臉書
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