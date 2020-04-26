苗11名青年組文衡慈善小站 固定捐1500元愛心便當直送

苗栗縣11名年輕人成立文衡慈善小站，3年多來每人每個月固定捐出1500元，結合業者送愛心便當到竹南鎮孤苦無依的老人及弱勢家庭，填飽他們肚子、溫暖他們的心，也起了作用，有個案因此不再為三餐偷竊，做資源回收過正常生活。

文衡慈善小站在竹南鎮低調做愛心3年多，最近永齡慈善教育基金會苗栗親善大使竹南鎮民代表陳怡樺轉介需要愛心餐的弱勢家庭，文衡慈善小站默默行善見光，也引起社會回響。

「有能力幫助別人就幫助！」文衡慈善小站創辦人同是30歲的張富傑、李建皜說，3年多前春節期間，釣魚同好聊及在街頭竟然還有人辛苦做資源回收，覺得很可憐，認為還有能力可以幫助人，以竹南、頭份為主的6人，開始固定每個月每人捐1500元，後來陸續有理念相同的人加入，目前有11名成員。

一開始沒有團體的名稱，因崇尚文聖帝君（關聖帝君）的精神，最近定名文衡慈善小站，成員來自釣具行、鋁門窗、養生館、小包商、攤販等行業，志同道合認為填飽肚子是最基本的需求，才有能力做其他方面改善，因此與業者合作送愛心便當。

張富傑等人送愛心便當過程，感受到人生百態故事，他們指出，慈善小站案源必須經過家訪了解，有些個案表明不用送便當這麼麻煩，直接給現金，也有個案過去曾欠成員家中大筆債務不還，小站愛心便當沒有因此不送，也有個案過去為了溫飽經常行竊，小站供應便當後，現在做資源回收，生活恢復正常。