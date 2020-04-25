苗栗縣7鄉鎮被列無人機禁航區 縣府力爭將取消

民用航空法無人機專章已在3月31日實施，迄今將屆滿1個月，但民航局公布的圖資中，苗栗縣有7個鄉鎮的空域受國防部陸軍航特602旅訓練區域限制，被畫為紅色的禁限航區，引起飛友高度關切，經縣府爭取反映，軍方已初步同意調整訓練區域並提報調整資料，原畫設在苗栗縣境內的禁限航區，屆時將大幅開放不受限制。

苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，民航局公布的圖資，縣內包括通霄、苑裡、西湖、銅鑼、三義、大湖、卓蘭都被畫為紅色的禁限航區，讓許多飛友驚訝和失望，但當初縣府代中央公告縣內的禁限航區，陸軍航特602旅訓練區域圖資並不在內。

勞青處長彭德俊指出，他見到民航局公布的圖資也很驚訝，無人機法規實施前，交通部3月25日邀各縣市協商，會中縣府就已針對苗栗縣禁航區過大的問題反映，極力爭取縣內開放最大可飛行區域，期盼開放天空給玩家並帶動苗栗縣無人機產業發展。

他指出，經縣府團隊與中央近一個月努力，陸軍航特602旅日前已初步同意調整訓練區域並提報調整資料，原畫設在苗栗縣境內的禁限航區將大幅開放不受限制，縣府也在第一時間函請主管單位民航局協助更正圖資，但受限民航局半年一次的滾動式檢討時間，最新圖資資訊在6月才會更新，國防部已表明602旅調整訓練區，苗栗縣境會排除在外，但實際開放空域，仍需以6月更新的圖資為準。

勞青處指出，縣長徐耀昌3月5日就已宣布在兼顧整體公益安全及產業發展推動的前提下，並以不危害相關利害關係人權益、不影響地方居民生活的原則下，全縣無人機飛航採負面表列，並採滾動式檢討，擬訂與無人機飛行相關注意事項，以確保空中秩序。