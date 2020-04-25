快訊

台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣7鄉鎮被列無人機禁航區 縣府力爭將取消

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民航局公布的無人機飛航圖資，苗栗縣有7個鄉鎮市被畫為禁航區，縣府力爭軍方已同意大幅縮減範圍，但圖資在6月才會更新。圖／擷自民航局遙控無人機管理資訊網頁
民航局公布的無人機飛航圖資，苗栗縣有7個鄉鎮市被畫為禁航區，縣府力爭軍方已同意大幅縮減範圍，但圖資在6月才會更新。圖／擷自民航局遙控無人機管理資訊網頁

民用航空法無人機專章已在3月31日實施，迄今將屆滿1個月，但民航局公布的圖資中，苗栗縣有7個鄉鎮的空域受國防部陸軍航特602旅訓練區域限制，被畫為紅色的禁限航區，引起飛友高度關切，經縣府爭取反映，軍方已初步同意調整訓練區域並提報調整資料，原畫設在苗栗縣境內的禁限航區，屆時將大幅開放不受限制。

苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，民航局公布的圖資，縣內包括通霄、苑裡、西湖、銅鑼、三義、大湖、卓蘭都被畫為紅色的禁限航區，讓許多飛友驚訝和失望，但當初縣府代中央公告縣內的禁限航區，陸軍航特602旅訓練區域圖資並不在內。

勞青處長彭德俊指出，他見到民航局公布的圖資也很驚訝，無人機法規實施前，交通部3月25日邀各縣市協商，會中縣府就已針對苗栗縣禁航區過大的問題反映，極力爭取縣內開放最大可飛行區域，期盼開放天空給玩家並帶動苗栗縣無人機產業發展。

他指出，經縣府團隊與中央近一個月努力，陸軍航特602旅日前已初步同意調整訓練區域並提報調整資料，原畫設在苗栗縣境內的禁限航區將大幅開放不受限制，縣府也在第一時間函請主管單位民航局協助更正圖資，但受限民航局半年一次的滾動式檢討時間，最新圖資資訊在6月才會更新，國防部已表明602旅調整訓練區，苗栗縣境會排除在外，但實際開放空域，仍需以6月更新的圖資為準。

勞青處指出，縣長徐耀昌3月5日就已宣布在兼顧整體公益安全及產業發展推動的前提下，並以不危害相關利害關係人權益、不影響地方居民生活的原則下，全縣無人機飛航採負面表列，並採滾動式檢討，擬訂與無人機飛行相關注意事項，以確保空中秩序。

苗栗縣 民航局 陸軍

延伸閱讀

氣候變異！苗栗縣桂竹筍今年產量銳減 盼降低農友損失

學校禁飛無人機放寬？桃園將評估

桃園299處學校禁飛無人機 民代批不該因噎廢食

完成台南全市無人機監控中繼站 長榮大學明展示成果

相關新聞

桃竹竹苗畢業旅行、校外教學暫緩、停辦 遊覽車業者慘兮兮

桃竹竹苗許多國中小學校外教學及畢業旅行紛紛停辦或暫緩，直接衝擊遊覽車業者，桃園客運初估租車業務大幅減少6、7成；新竹市有...

桃園16景點人流警示燈號上線 角板山下午亮「黃燈」

桃園市政府觀旅局監控景點人潮，針對16處景點設置線上人潮警示燈號，今天終於上線，市府觀旅局以紅黃綠燈作為景點舒適度燈號辨...

苗栗縣7鄉鎮被列無人機禁航區 縣府力爭將取消

民用航空法無人機專章已在3月31日實施，迄今將屆滿1個月，但民航局公布的圖資中，苗栗縣有7個鄉鎮的空域受國防部陸軍航特6...

影／寶吉祥造橋建佛寺 響應植樹環保愛地球理念

藏傳佛教直貢噶舉教派在苗栗縣造橋鄉籌建寶吉祥佛寺，為響應世界地球日，佛寺園區今天上午舉辦「環保愛台灣、深耕在苗栗」植樹活...

影／回不去大海了！台中海岸驚見死亡欖蠵龜

台中南庄海堤草厝溪口沙灘昨日下午被民眾發現死亡海龜，趕緊通報海巡署中部分署第三岸巡隊，岸巡人員立即前往現場處置，中華鯨豚...

大溪康安里長補選 前里長妻子當選

桃園市大溪區康安里長廖學淵因違反選罷法幽靈人口規定被判當選無效，桃園市選委會依法今天於仁安宮展前廣場進行里長補選，正逢新...

大溪老街湧入1萬遊客 民眾：多為境外移入病例不擔心

不受近日新增多起新冠肺炎病例影響，桃園市大溪老街今天仍湧入人潮，桃園風景區管理處表示，大溪老街今日總遊人數約為10076...

拉拉山「媽媽桃」今年產量回穩 5月將大出

今年氣候穩定良好，桃園市復興區拉拉山「媽媽桃」產量回穩，農民連月來忙著套袋，復興區農會密切關心，也說今年產量比去年好很多...

桃竹苗國中小學畢業旅行暫緩、停辦 學生失望家長安心

新冠肺炎疫情嚴峻，桃竹竹苗4縣市政府分別行文要求各國中小校外教學、畢業旅行停辦或暫緩，有的學校雖考慮延期，但擔心到6月畢...

氣候變異！苗栗縣桂竹筍今年產量銳減 盼降低農友損失

苗栗縣正值桂竹筍產期，但受氣候變異等因素影響，縣內各地今年桂竹筍產量銳減，南庄農會加工廠4月中旬開始收購桂竹筍，收購量不...

因應防疫 竹縣托嬰中心、社福機構謝絕訪客延至5月底

因應新冠肺炎疫情，新竹縣府社會處3月20日公布的托嬰中心謝絕訪客、社區關懷據點共餐改領餐等7項防疫措施，延長施行至5月底...

新竹縣竹北國民運動中心及縣游泳館 4/27起重新開放

受新冠肺炎疫情影響，新竹縣游泳館及竹北國民運動中心，從3月30日起暫停開放，考量疫情控制良好與民眾生活秩序正常，將於4月...

熱門新聞

嘉義市樹葬區啟用 提供168個葬位循環使用

沒加入工會、沒勞保 攤販領不到勞工紓困

影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

加強防疫 北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

口罩販賣機被打敗？柯文哲：不會！3.0要扣7塊錢很多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。