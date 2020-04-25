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影／回不去大海了！台中海岸驚見死亡欖蠵龜
台中南庄海堤草厝溪口沙灘昨日下午被民眾發現死亡海龜，趕緊通報海巡署中部分署第三岸巡隊，岸巡人員立即前往現場處置，中華鯨豚協會人員今日至現場確認為欖蠵龜，內臟均腐爛，死因待釐清。
昨日下午5時許，海巡署中部分署第三岸巡隊接獲民眾撥打118專線，通報台中南庄海堤草厝溪口沙灘發現死亡海龜，立即派遣溫寮安檢所及中港巡邏站人員前往現場處置。
中部分署第三岸巡隊人員抵達現場後，確認海龜已無生命跡象，測量該海龜體長約52公分、寬約55公分，隨即聯繫台灣海洋大學派員前來協處；今日中午12時由中華鯨豚協會至現場確認品種為欖蠵龜，判定為母龜，現場完成解剖後發現內臟均腐爛，無法判斷死亡原因，部分採樣帶回研究。
海巡署中部分署第三岸巡隊表示，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷，或是需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，將立即派員馳赴救援，共同維護海洋生態。
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