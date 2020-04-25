影／寶吉祥造橋建佛寺 響應植樹環保愛地球理念

藏傳佛教直貢噶舉教派在苗栗縣造橋鄉籌建寶吉祥佛寺，為響應世界地球日，佛寺園區今天上午舉辦「環保愛台灣、深耕在苗栗」植樹活動推廣環保觀念，由澈贊法王、仁欽多吉仁波切、苗栗縣長徐耀昌共同種下3株山櫻，仁欽多吉仁波切基金會並捐贈50萬元給縣府社會救濟專戶，徐耀昌對園區敦親睦鄰作法和推廣環保表達肯定和感謝。

直貢噶舉教派第37任澈贊法王表示，他往來世界各國弘法，2015年獲聯合國農糧組織聘為山區夥伴全球親善大使，推動環保愛地球、有機綠化的生活理念，這次指示弟子寶吉祥佛法中心的仁欽多吉仁波切舉辦這次植樹活動，盼以實際行動為台灣永續發展貢獻心力、喚起大家環保利生的意識。

寶吉祥佛法中心表示，今天栽植的山櫻是原生種，可適應各地環境，不太需要人工照顧，與佛寺的環保理念不謀而合；仁欽多吉仁波切強調，未來佛寺園區規畫不殺生、不任意砍伐樹木、不噴農藥及殺蟲劑，也不使用化肥，且不會有放生活動。

造橋鄉民代表古育誌、在地龍昇村長陳吳滿玉感謝佛法中心每周安排參訪團前來，並在佛寺基地旁的小農市集採買在地有機蔬菜，上午專程與小農來參與植樹活動、致贈有機蔬菜及手工編織籃，感謝仁波切在當地籌建佛寺為周邊帶來商機和活力。