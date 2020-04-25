快訊

台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／寶吉祥造橋建佛寺 響應植樹環保愛地球理念

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
澈贊法王(右)及仁欽多吉仁波切(左)在園區栽植山櫻，推廣環保植樹觀念。記者胡蓬生／攝影
澈贊法王(右)及仁欽多吉仁波切(左)在園區栽植山櫻，推廣環保植樹觀念。記者胡蓬生／攝影

藏傳佛教直貢噶舉教派在苗栗縣造橋鄉籌建寶吉祥佛寺，為響應世界地球日，佛寺園區今天上午舉辦「環保愛台灣、深耕在苗栗」植樹活動推廣環保觀念，由澈贊法王、仁欽多吉仁波切、苗栗縣長徐耀昌共同種下3株山櫻，仁欽多吉仁波切基金會並捐贈50萬元給縣府社會救濟專戶，徐耀昌對園區敦親睦鄰作法和推廣環保表達肯定和感謝。

直貢噶舉教派第37任澈贊法王表示，他往來世界各國弘法，2015年獲聯合國農糧組織聘為山區夥伴全球親善大使，推動環保愛地球、有機綠化的生活理念，這次指示弟子寶吉祥佛法中心的仁欽多吉仁波切舉辦這次植樹活動，盼以實際行動為台灣永續發展貢獻心力、喚起大家環保利生的意識。

寶吉祥佛法中心表示，今天栽植的山櫻是原生種，可適應各地環境，不太需要人工照顧，與佛寺的環保理念不謀而合；仁欽多吉仁波切強調，未來佛寺園區規畫不殺生、不任意砍伐樹木、不噴農藥及殺蟲劑，也不使用化肥，且不會有放生活動。

造橋鄉民代表古育誌、在地龍昇村長陳吳滿玉感謝佛法中心每周安排參訪團前來，並在佛寺基地旁的小農市集採買在地有機蔬菜，上午專程與小農來參與植樹活動、致贈有機蔬菜及手工編織籃，感謝仁波切在當地籌建佛寺為周邊帶來商機和活力。

寶吉祥佛法中心表示，寶吉祥佛寺園區總面積1.9公頃，規劃興建佛寺及閉關中心的實際面積約0.65公頃，建物僅占三成多，其他都維持山林原貌，佛寺申設興建完全依照法規，歷經2年，已通過環評、水土保持、山坡地雜項執照審查，目前申請建照，預計2023年完工，未來將傳承直貢噶舉法脈，辦理祈福法會、佛法講座、僧才教育、佛教文化交流等。

造橋鄉民代表古育誌(右一)、龍昇村長陳吳滿玉(右三)及小農送上有機蔬果及編織籃給澈贊法王(左三)、仁欽多吉仁波切(左二)。記者胡蓬生／攝影
造橋鄉民代表古育誌(右一)、龍昇村長陳吳滿玉(右三)及小農送上有機蔬果及編織籃給澈贊法王(左三)、仁欽多吉仁波切(左二)。記者胡蓬生／攝影
寶吉祥佛寺園區響應世界地球日，上午舉辦「環保愛台灣、深耕在苗栗」植樹活動，苗栗縣長徐耀昌到場參加，植栽一株山櫻。記者胡蓬生／攝影
寶吉祥佛寺園區響應世界地球日，上午舉辦「環保愛台灣、深耕在苗栗」植樹活動，苗栗縣長徐耀昌到場參加，植栽一株山櫻。記者胡蓬生／攝影
仁欽多吉仁波切基金會捐贈50萬元給縣府社會救濟專戶，由縣長徐耀昌(右)代表接受。記者胡蓬生／攝影
仁欽多吉仁波切基金會捐贈50萬元給縣府社會救濟專戶，由縣長徐耀昌(右)代表接受。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(右)、澈贊法王(中)及仁欽多吉仁波切(左)一同栽下3株山櫻，推廣環保植樹觀念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(右)、澈贊法王(中)及仁欽多吉仁波切(左)一同栽下3株山櫻，推廣環保植樹觀念。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 佛教 苗栗縣

延伸閱讀

世界地球日50年 前後3立院院長植樹

響應世界地球日 立法院前後三任院長一同植樹

立法院植樹 3院長均強調道法自然

PPSEAWA響應地球日 發起和平植樹活動

相關新聞

桃竹竹苗畢業旅行、校外教學暫緩、停辦 遊覽車業者慘兮兮

桃竹竹苗許多國中小學校外教學及畢業旅行紛紛停辦或暫緩，直接衝擊遊覽車業者，桃園客運初估租車業務大幅減少6、7成；新竹市有...

桃園16景點人流警示燈號上線 角板山下午亮「黃燈」

桃園市政府觀旅局監控景點人潮，針對16處景點設置線上人潮警示燈號，今天終於上線，市府觀旅局以紅黃綠燈作為景點舒適度燈號辨...

苗栗縣7鄉鎮被列無人機禁航區 縣府力爭將取消

民用航空法無人機專章已在3月31日實施，迄今將屆滿1個月，但民航局公布的圖資中，苗栗縣有7個鄉鎮的空域受國防部陸軍航特6...

影／寶吉祥造橋建佛寺 響應植樹環保愛地球理念

藏傳佛教直貢噶舉教派在苗栗縣造橋鄉籌建寶吉祥佛寺，為響應世界地球日，佛寺園區今天上午舉辦「環保愛台灣、深耕在苗栗」植樹活...

影／回不去大海了！台中海岸驚見死亡欖蠵龜

台中南庄海堤草厝溪口沙灘昨日下午被民眾發現死亡海龜，趕緊通報海巡署中部分署第三岸巡隊，岸巡人員立即前往現場處置，中華鯨豚...

大溪康安里長補選 前里長妻子當選

桃園市大溪區康安里長廖學淵因違反選罷法幽靈人口規定被判當選無效，桃園市選委會依法今天於仁安宮展前廣場進行里長補選，正逢新...

大溪老街湧入1萬遊客 民眾：多為境外移入病例不擔心

不受近日新增多起新冠肺炎病例影響，桃園市大溪老街今天仍湧入人潮，桃園風景區管理處表示，大溪老街今日總遊人數約為10076...

拉拉山「媽媽桃」今年產量回穩 5月將大出

今年氣候穩定良好，桃園市復興區拉拉山「媽媽桃」產量回穩，農民連月來忙著套袋，復興區農會密切關心，也說今年產量比去年好很多...

桃竹苗國中小學畢業旅行暫緩、停辦 學生失望家長安心

新冠肺炎疫情嚴峻，桃竹竹苗4縣市政府分別行文要求各國中小校外教學、畢業旅行停辦或暫緩，有的學校雖考慮延期，但擔心到6月畢...

氣候變異！苗栗縣桂竹筍今年產量銳減 盼降低農友損失

苗栗縣正值桂竹筍產期，但受氣候變異等因素影響，縣內各地今年桂竹筍產量銳減，南庄農會加工廠4月中旬開始收購桂竹筍，收購量不...

因應防疫 竹縣托嬰中心、社福機構謝絕訪客延至5月底

因應新冠肺炎疫情，新竹縣府社會處3月20日公布的托嬰中心謝絕訪客、社區關懷據點共餐改領餐等7項防疫措施，延長施行至5月底...

新竹縣竹北國民運動中心及縣游泳館 4/27起重新開放

受新冠肺炎疫情影響，新竹縣游泳館及竹北國民運動中心，從3月30日起暫停開放，考量疫情控制良好與民眾生活秩序正常，將於4月...

熱門新聞

嘉義市樹葬區啟用 提供168個葬位循環使用

沒加入工會、沒勞保 攤販領不到勞工紓困

影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

加強防疫 北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

口罩販賣機被打敗？柯文哲：不會！3.0要扣7塊錢很多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。