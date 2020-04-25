大溪康安里長補選 前里長妻子當選

桃園市大溪區康安里長廖學淵因違反選罷法幽靈人口規定被判當選無效，桃園市選委會依法今天於仁安宮展前廣場進行里長補選，正逢新冠肺炎疫情嚴峻時期，特別將投開票所設在戶外的仁安宮廣場，此次補選候選人僅2人，下午5點揭曉選舉結果，由前任里長廖學淵妻子游碧姬，以496票擊敗對手仁安宮副主委林其旺的198票，當選里長。

由於正逢新冠肺炎嚴峻時期，選委會也強調，防疫高標準整備，投開票所僅1處，設在戶外通風的仁安宮廣場，投票當天也將替投票者量體溫、消毒雙手，若為居家檢疫、隔離者不得投票，避免感染風險。

大溪區公所表示，此次康安里長補選總投票人數為1272人，投票數710，投票率約為55.82%，相較前年里長選舉，選舉人數為1318人，投票數953，投票率約為72.31%，可能受疫情影響，投票率減少了16%。

康安里投開票所過去都設在內柵國小的禮堂，為避免投票民眾頻繁進出國小，使國小學童有受感染的風險，此次補選選在康安里的信仰中心仁安宮舉行。

桃園市選委會總幹事、市府民政局副局長林香美說，近月陸續有縣市辦理公職人員補選工作，因此都有相關防疫經驗可參照，康安里投開票所設在戶外的仁安宮廣場，避免窺探影響投票公平性，因此會搭建帳篷增加隱蔽性，選民可在帳篷下方的圈票處完成圈票、投票作業，另也會架設檢疫站，先量體溫、消毒雙手才可入內投票。