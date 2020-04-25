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大溪老街湧入1萬遊客 民眾：多為境外移入病例不擔心
不受近日新增多起新冠肺炎病例影響，桃園市大溪老街今天仍湧入人潮，桃園風景區管理處表示，大溪老街今日總遊人數約為10076人。
有民眾說，「近日雖增加許多新冠肺炎的確診病例，但台灣目前包括近日海軍敦睦艦及磐石艦的等確診病例，大多數為境外移入病例，沒有發生社區感染，因此較不擔心」「大溪這邊沒有確診病例」「有做好防疫措施（戴口罩），就不擔心受感染」；也有民眾表示，仍會擔心受感染，但難得假日還是想出來走走。
桃園市府風管處表示，桃園16個景點燈號管制系統測試版於今天已經上線，民眾上官網點選就能看到16個景點人流狀況，而景點舒適度燈號顯示時間為早上8點至下午5點，綠燈為人流安全值代表最高值50%以下、黃燈為人流警戒值代表最高值50％至60％，紅燈為人流管制值代表最高值60％以上。而今天雖人流未達50%，但風管處表示，由於這兩天燈號系統仍在測試階段，因此呈現警示燈號黃燈。
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