大溪老街湧入1萬遊客 民眾：多為境外移入病例不擔心

不受近日新增多起新冠肺炎病例影響，桃園市大溪老街今天仍湧入人潮，桃園風景區管理處表示，大溪老街今日總遊人數約為10076人。

有民眾說，「近日雖增加許多新冠肺炎的確診病例，但台灣目前包括近日海軍敦睦艦及磐石艦的等確診病例，大多數為境外移入病例，沒有發生社區感染，因此較不擔心」「大溪這邊沒有確診病例」「有做好防疫措施（戴口罩），就不擔心受感染」；也有民眾表示，仍會擔心受感染，但難得假日還是想出來走走。