石虎、寄居蟹、三隻小豬都入畫 桃園環教繪本展創意
桃園市環保局每年舉辦桃園市環境教育繪本創作比賽，都獲得熱烈回響，去年收到上百件繪本作品，經評選於今天下午舉行頒獎典禮，各組第1名分別以寄居蟹、石虎與三隻小豬等主題入畫，繪本內容各有創意巧思，下午由環保局長呂理德頒獎表揚，另因應防疫需求，今天頒獎典禮也有線上直播，民眾只要留言、分享，就有機會拿到最新得獎繪本套書、嘟嘟名片摺疊杯等好禮。
呂理德說，桃園市環境教育繪本創作比賽每年都吸引不少喜好繪畫、關注環保議題的民眾報名參與，不僅桃園在地居民，也不乏外縣市民眾投稿參加，此次比賽環保局總共收到約百件繪本創作，獲獎作品在畫風、內容與創意展現上都表現得相當出色。
桃園市環保局指出，親子創作組第一名「寄居蟹小又」故事活潑，畫風童趣、搭配立體書頁表現力強，以寄居蟹的角度看海灘受汙染的情形，並述說寄居蟹面臨的困境；青年組第一名「虎牙」畫風優美，講述保育類動物石虎生活在淺山之中，所面臨的生存困境，內容淺顯易懂卻發人深省，值得大家反思。
至於社會組第一名「不塑小豬PK塑料怪」，則改編自大眾熟悉的童話故事「三隻小豬」，小豬們在繪本中搖身一變成為不塑小豬，合力對抗愛吃塑膠製品的野狼塑料怪，當小豬們不再使用一次性的塑膠商品，養成攜帶水壺、環保餐具、環保袋等好習慣後，塑料怪沒有塑膠可吃就消失不見了，還給大家一個美好乾淨的環境。
今天的環教繪本頒獎典禮強化防疫，不開放現場觀禮，採線上直播方式辦理，直播影片上傳「護守桃花源」臉書粉絲專頁，市府環保局指出，只要今天完成分享直播並留下祝福獲獎者的留言，就有機會獲得最新得獎繪本套書或嘟嘟名片摺疊杯等好禮。
桃園市環境教育繪本創作比賽最新獲獎作品預計於7至8月展出，也將與歷屆優秀獲獎作品一同展覽，另將配送至桃園市各級學校及圖書館，並製作成有聲電子書，讓民眾在家也能閱讀，至於今年度環教繪本創作徵件，徵件日期自9月1日起至10月31日止，環保局歡迎大家持續支持響應，透過圖文並茂的作品，喚起大家愛地球的心。
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