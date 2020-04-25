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拉拉山媽媽桃今年產量回穩 5月將大出

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
水蜜桃品種之一五月桃即將盛產，農友近日忙著套袋。圖／媽媽桃三光協會理事長高麗枝提供
水蜜桃品種之一五月桃即將盛產，農友近日忙著套袋。圖／媽媽桃三光協會理事長高麗枝提供

今年氣候穩定良好，桃園市復興區拉拉山「媽媽桃」產量回穩，農民連月來忙著套袋，復興區農會密切關心，也說今年產量比去年好很多，正積極協助農民宅配事宜，桃園市農業局開放民眾網路認購，1箱350元起跳，第1批媽媽桃預計5月4日出貨，之後產量大出也會安排農民到市府前廣場、台北希望廣場等處擺攤，銷售產地美味。

復興區拉拉山是水蜜桃重要產區，其中五月桃為生長在中低海拔的水蜜桃品種，因產季集中在5月份，又被稱為「媽媽桃」，五月桃屬溫帶水蜜桃，口感香氣與水蜜桃相同，皮薄香甜水分多，每年產季一到，就吸引不少老顧客回購，也有不少民眾嚐鮮。

復興區農會總幹事曾庭筠說，去年受暖冬乾旱等氣候條件影響，嚴重影響五月桃收成、產量慘澹，今年農會持續關切五月桃開花結果情況，從年初觀察以來，開花狀況相當穩定，農民來向農會索取套袋的狀況也相當踴躍，預計5月中旬產量將大出。

「今年五月桃產量很不錯，歡迎民眾踴躍訂購」，曾庭筠說，民眾可向農民、農會或市府農業局推出媽媽桃官網訂購，採買最新鮮當季的五月桃，第1批五月桃預計下周就可以出貨，農會也將協助農友宅配運送，若錯過五月桃，6月仍可採購拉拉山水蜜桃。

桃園市政府農業局輔導科長余誌松說，今年預估媽媽桃產量，可達到4萬8千多盒，市府輔導架設的媽媽桃官網已在4月中開放預購，官網收到訂單之後，將經過果園採收、分級整理、品管包裝等流程，確認果實是無叮咬、無果裂的最佳狀態，才會宅配出貨送到消費者手中，預計第1批5月4日出貨，另第2與第3批將接力在5月中下旬出貨。

由於今年受到疫情影響，地方擔心往年常見的實體銷售攤位恐被取消，余誌松說，實體展售通路仍有規畫，包括桃園市政府前廣場、台北希望廣場等處，待5月產量大出時，農友可到府前廣場擺攤，另也排定5月底台北希望廣場銷售，不過，農業局仍會持續關注疫情變化作滾動式檢討調整。

市府農業局指出，今年媽媽桃價格為12顆裝每盒350元、10顆裝每盒450元、8顆裝每盒550元、6顆裝每盒600元，第1批購買10顆或12顆8盒可享免運，詳情可上媽媽桃官網http://mamapeach.venusmall.tw/查詢。

水蜜桃品種之一五月桃即將盛產。圖／砂崙子協會理事長林梅英提供
水蜜桃品種之一五月桃即將盛產。圖／砂崙子協會理事長林梅英提供
拉拉山水蜜桃將於6月盛產，圖為水蜜桃開花現況。圖／砂崙子協會理事長林梅英提供
拉拉山水蜜桃將於6月盛產，圖為水蜜桃開花現況。圖／砂崙子協會理事長林梅英提供
水蜜桃品種之一五月桃即將盛產，農友近日忙著套袋。圖／媽媽桃三光協會理事長高麗枝提供
水蜜桃品種之一五月桃即將盛產，農友近日忙著套袋。圖／媽媽桃三光協會理事長高麗枝提供

農民 拉拉山

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