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桃竹苗國中小學畢業旅行暫緩、停辦 學生失望家長安心

聯合報 / 記者黃瑞典陳夢茹陳斯穎胡蓬生／連線即時報導
苗栗縣苑裡鎮中山國小畢業生攀登火炎山是學校傳統特色。圖／本報資料照片
苗栗縣苑裡鎮中山國小畢業生攀登火炎山是學校傳統特色。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情嚴峻，桃竹竹苗4縣市政府分別行文要求各國中小校外教學、畢業旅行停辦或暫緩，有的學校雖考慮延期，但擔心到6月畢業典禮前疫情都難趨緩，最終恐會停辦，學生難免失望，有的學校則改變形式或為維持學校傳統，畢業活動照常舉辦。

桃園市政府已宣布全市高中及國中小學校外教學及畢業旅行一律停辦；中山國小校長鄭友泰說，六年級學生畢業旅行上學期已舉辦，戶外教學已改為可以走到的景點為主，減少染疫風險。

青埔國小校長許清勇說，已透過導師傳達畢旅停辦消息給學生，學生雖相當失望，導師藉此機會教育學生防疫的重要性；八德國中校長林永河說，多數學校選在上學期舉辦畢旅，下屆畢業生畢旅原訂11月舉行，恐因疫情生變，現在疫情嚴重，畢旅取消或延期，相信學生能體諒；大成國中校長蘇佐璽則說，現在讓學生出去玩，家長反而不安心。

新竹縣府教育處2月發文全縣120所國、中小學3月底前停辦校外教學、畢旅等活動，但疫情未緩解，又發了2次文請各校這學期結束前停辦，教育處指出，29所學校原本就不辦，46所學校決定延期、14所學校取消，雖有家長反映不辦畢旅讓孩子很失望、遺憾，但為了學生健康只能請大家配合、體諒。

新竹市3月行文全市46所國中小戶外教學、畢旅延至4月底至5月辦理，但疫情持續，因此再度發文請各校暫緩或停辦，教育處指出，已有11校在上學期舉辦畢旅，6校決定停辦，29校仍在評估中，會以學生安全為優先考量。

苗栗縣府教育處已通令全縣國中小校外教學及畢業旅行暫緩，往年一些學校採取登山進行學生畢業禮的活動，因非到密閉空間，學校仍決定按規畫進行，例如苑裡鎮中山國小傳統畢業活動是攀登火炎山，校方決定按傳統進行。

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