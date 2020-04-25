畢業旅行、校外教學暫緩、停辦 遊覽車業者慘兮兮

桃竹竹苗許多國中小學校外教學及畢業旅行紛紛停辦或暫緩，直接衝擊遊覽車業者，桃園客運初估租車業務大幅減少6、7成；新竹市有客運業者從2月疫情爆發後，陸續接到取消訂車的通知，2到6月畢旅及校外教學的訂車幾乎都退光了，業者飽受衝擊，只能盼政府協助紓困。

新竹市客運業者指出，往年過年後是進香團、畢業旅行及校外教學的旺季，許多旅行業者都會提早1年先訂車，時間接近時再確定租車數及下訂金簽約，如果不早預訂，時間一到根本訂不到車，旺季時甚至得跟其他業者調車因應，幾乎都在搶車。

業者表示，2月爆發新冠肺炎疫情後，許多學校陸續取消校外教學與畢業旅行，連進香活動也停辦，光2月退訂就200多輛，3月以後退訂愈來愈多，2月到6月的訂車幾乎都退光了，可說非常慘。

受疫情衝擊，桃園客運市區公車載客運量下滑3到4成，租車業務更大幅減少，業者指出，首當其衝是3月的進香團幾乎都沒了，其他如校外教學等國內團體旅遊需求都銳減，由於車輛只能載客不能載貨，沒有生意上門，也只能空等，盼政府助紓困。