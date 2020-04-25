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桃園16景點人流警示燈號上線 角板山下午亮「黃燈」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
虎頭山風景特定區風景優美、綠意盎然是桃園區的後花園，景點舒適度燈號今天從早上到下午都亮「綠色」的安全燈號，不少民眾造訪。記者張裕珍／攝影
虎頭山風景特定區風景優美、綠意盎然是桃園區的後花園，景點舒適度燈號今天從早上到下午都亮「綠色」的安全燈號，不少民眾造訪。記者張裕珍／攝影

桃園市政府觀旅局監控景點人潮，針對16處景點設置線上人潮警示燈號，今天終於上線，市府觀旅局以紅黃綠燈作為景點舒適度燈號辨別，今天早上16處景點清一色亮起最安全的「綠燈」，不過到了下午1點多，復興區角板山亮起警示「黃燈」，代表人流介於50％到60%之間，市府表示燈號每小時變動，民眾可據燈號警示評估是否前往。

新冠肺炎疫情持續發展，戶外景點若湧人潮，恐有群聚染疫風險，桃園市觀旅局本就針對8處景點設計即時影像系統，正好可作為線上掌握人潮現況的利器，為讓人流監控再升級，市府也和中華電信合作，在桃園市觀光導覽網建置16處景點的燈號警訊，考量五一連假即將到來，燈號警示提前在今天測試上線，以紅黃綠燈警示擁擠程度。

16處景點舒適度警示燈號分3種燈號，「綠燈」人流安全值，為最高值之50%以下、「黃燈」人流警示值，為最高值之50%至60%、「紅燈」人流管制值，為最高值之60%以上，此燈號顯示時間為早上8點到傍晚5點，若顯示為「灰燈」則為離線狀態。

市府觀旅局指出，景點舒適度燈號以現場人流值來判別，主要資料來源依循中華電信大數據的即時遊客人數平台，每小時依據即時數據，進行燈號變化，提醒遊客多注意，民眾可上桃園觀光導覽網https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/AlertOfCrowds或下載桃園智慧遊APP查詢燈號現況。

其中虎頭山風景特定區風景優美、綠意盎然是桃園區的後花園，景點舒適度燈號今天從早上到下午都亮「綠色」的安全燈號，記者今天早上實地走訪，由於虎頭山淺山步道、奧爾森林學堂一帶占地遼闊，不少民眾把握微涼天氣踏青賞景，未現擁擠人潮。

虎頭山風景區遊客幾乎都脫下口罩，自在在休憩區、步道區享受森林中的芬多精，也有不少爸媽利用假日帶孩子親近大自然，還有年輕人、外籍移工相約來虎頭山烤肉。

桃園市風景管理處也在風景區多處出入口掛出新告示，提醒民眾在防疫期間要保持戶外適當社交距離1公尺，若無法保持適當社交距離，請戴口罩等，另在熱門的烤肉區也祭出減半開放措施，部分座位貼上警告標示禁坐，避免群聚風險。

桃園市風管處在座位區貼上禁坐貼紙，提醒大家保持安全距離。記者張裕珍／攝影
桃園市風管處在座位區貼上禁坐貼紙，提醒大家保持安全距離。記者張裕珍／攝影
虎頭山公園烤肉區吸引民眾造訪。記者張裕珍／攝影
虎頭山公園烤肉區吸引民眾造訪。記者張裕珍／攝影
桃園市政府觀旅局監控景點人潮，針對16處景點設置線上人潮警示燈號，今天終於上線，角板山下午一度亮黃燈。圖／取自桃園觀光導覽網
桃園市政府觀旅局監控景點人潮，針對16處景點設置線上人潮警示燈號，今天終於上線，角板山下午一度亮黃燈。圖／取自桃園觀光導覽網
虎頭山熱門的烤肉區也祭出減半開放措施。記者張裕珍／攝影
虎頭山熱門的烤肉區也祭出減半開放措施。記者張裕珍／攝影
桃園市政府觀旅局監控景點人潮，針對16處景點設置線上人潮警示燈號，今天終於上線。記者張裕珍／翻攝
桃園市政府觀旅局監控景點人潮，針對16處景點設置線上人潮警示燈號，今天終於上線。記者張裕珍／翻攝
虎頭山風景特定區風景優美、綠意盎然是桃園區的後花園，景點舒適度燈號今天從早上到下午都亮「綠色」的安全燈號，不少民眾造訪。記者張裕珍／攝影
虎頭山風景特定區風景優美、綠意盎然是桃園區的後花園，景點舒適度燈號今天從早上到下午都亮「綠色」的安全燈號，不少民眾造訪。記者張裕珍／攝影
桃園市風管處在虎頭山風景區掛出告示，提醒大家保持安全社交距離。記者張裕珍／攝影
桃園市風管處在虎頭山風景區掛出告示，提醒大家保持安全社交距離。記者張裕珍／攝影
虎頭山風景特定區風景優美、綠意盎然是桃園區的後花園，景點舒適度燈號今天從早上到下午都亮「綠色」的安全燈號，不少民眾造訪。記者張裕珍／攝影
虎頭山風景特定區風景優美、綠意盎然是桃園區的後花園，景點舒適度燈號今天從早上到下午都亮「綠色」的安全燈號，不少民眾造訪。記者張裕珍／攝影

社交距離 口罩 新冠肺炎

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