「旅館接待」首屆奪金　正妹李姿潁靠流利英文征服裁判

第50屆全國技能競賽北區分區技能競賽在今天公布競賽成績，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署展現亮眼的培訓成果，不僅在「飛機修護」、「美髮」、「西點製作」、「麵包製作」、「旅館接待」（旅館服務）、「汽車技術」、「餐飲服務」等7個職類中拿下北區賽金牌，值得一提的是，今年首屆舉辦的「旅館接待」項目，桃竹苗分署與育達高中共同培訓的選手李姿潁，流利的英文及機智的談吐，獲得裁判青睞，勇奪旅館接待職類金牌。

今年新增的「旅館接待」職類，中區報名人數不足，因此合併至北區辦理，共21名選手報名，競爭激烈，經過淘汰賽，取12名進入實務競賽，考題主要是由訂房、櫃檯接待服務、諮詢服務、客訴處理及緊急事件應變及房客遷出等不同的情境模組題。

因為美國歌手泰勒絲的一首「love story」，成為泰勒絲的鐵粉並從此愛上英文歌曲的李姿潁，目前是育達高中觀光事業科三年級的學生，同時也是桃竹苗分署與育達高中合作培訓的「旅館接待」競賽選手，7歲開始愛聽英文歌，不僅會把英文歌詞寫下來，還會一字一句翻譯歌詞中的單字，了解歌曲所要表達的意思，藉由聽歌奠定並累積了豐厚的英文實力。

隔代教養家庭出身的李姿潁，爸爸開計程車賺取家用，從小就是由奶奶撫養長大，高中就立志要讀觀光事業科，為了透過技優成績考上好的大學，她參加「旅館接待」的培訓與競賽，靠著每日持續不間斷地苦練，不僅在首屆「旅館接待」中勇奪金牌，更是育達高中創校以來第一位拿到「旅館接待」職類金牌的學生。