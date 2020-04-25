快訊

13天零本土確診 連5天病例來源全是敦睦艦隊

放寬規定！人道考量 居家檢疫隔離期間「奔喪解禁」

「旅館接待」首屆奪金　正妹李姿潁靠流利英文征服裁判

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃竹苗分署與育達高中合作培訓「旅館接待」職類正妹選手李姿潁，以流利的英文及機智的談吐應對勇奪金牌。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署與育達高中合作培訓「旅館接待」職類正妹選手李姿潁，以流利的英文及機智的談吐應對勇奪金牌。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

第50屆全國技能競賽北區分區技能競賽在今天公布競賽成績，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署展現亮眼的培訓成果，不僅在「飛機修護」、「美髮」、「西點製作」、「麵包製作」、「旅館接待」（旅館服務）、「汽車技術」、「餐飲服務」等7個職類中拿下北區賽金牌，值得一提的是，今年首屆舉辦的「旅館接待」項目，桃竹苗分署與育達高中共同培訓的選手李姿潁，流利的英文及機智的談吐，獲得裁判青睞，勇奪旅館接待職類金牌。

今年新增的「旅館接待」職類，中區報名人數不足，因此合併至北區辦理，共21名選手報名，競爭激烈，經過淘汰賽，取12名進入實務競賽，考題主要是由訂房、櫃檯接待服務、諮詢服務、客訴處理及緊急事件應變及房客遷出等不同的情境模組題。

因為美國歌手泰勒絲的一首「love story」，成為泰勒絲的鐵粉並從此愛上英文歌曲的李姿潁，目前是育達高中觀光事業科三年級的學生，同時也是桃竹苗分署與育達高中合作培訓的「旅館接待」競賽選手，7歲開始愛聽英文歌，不僅會把英文歌詞寫下來，還會一字一句翻譯歌詞中的單字，了解歌曲所要表達的意思，藉由聽歌奠定並累積了豐厚的英文實力。

隔代教養家庭出身的李姿潁，爸爸開計程車賺取家用，從小就是由奶奶撫養長大，高中就立志要讀觀光事業科，為了透過技優成績考上好的大學，她參加「旅館接待」的培訓與競賽，靠著每日持續不間斷地苦練，不僅在首屆「旅館接待」中勇奪金牌，更是育達高中創校以來第一位拿到「旅館接待」職類金牌的學生。

桃竹苗分署長賴家仁表示，本次競賽中桃竹苗分署與轄區學校共同培訓選手拿下１１金、１６銀及１３銅，共４０面獎牌，較去年增加近２０面獎牌數，展現優異的培訓實力與佳績。他還特別指出，「旅館接待」是北區賽今年新增的競賽職類之一，為了辦理好競賽，同仁付出非常多的心力將餐飲大樓三樓重新打造，模擬飯店chick in櫃檯的競賽崗位，讓競賽可以順利完成。

桃竹苗分署與育達高中合作培訓「旅館接待」職類正妹選手李姿潁，以流利的英文及機智的談吐應對勇奪金牌。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署與育達高中合作培訓「旅館接待」職類正妹選手李姿潁，以流利的英文及機智的談吐應對勇奪金牌。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

計程車 勞動部 國歌

延伸閱讀

羅志祥緋聞名單竟見零負評女神 林依晨曾為他「逃婚」

南區技能競賽 17歲女高職生日練12小時砌200塊磚拚金

泰勒絲傷心！因疫情被迫取消今年所有演唱會

可以唱小情歌了！吳青峰告贏恩師 關鍵在這份資料

相關新聞

新北國中藝才班術科測驗除吹奏外全戴口罩 有補考機制

新北市國中藝術才能班術科測驗於今登場，共有391名考生至中平國中、大觀國中、三重高中及江翠國中應試，新北市嚴格執行防疫作...

駕重帆挑戰100公里航程 汕尾國小7名畢業生今早啟程

新冠肺炎疫情打亂所有人的生活步調，但抹滅不了高雄市汕尾國小畢業生的航海夢，黃忠生等7名小朋友今早駕乘重型帆船「海洋夢想號...

基隆3所完全中學體育班錄取國立大學多 27日起招生

基隆市中山、安樂、八斗3所完全中學體育班項目各有所長，有田徑、橄欖球、排球等不同項目，這些基隆在地體育好手，培養出自己的...

「旅館接待」首屆奪金　正妹李姿潁靠流利英文征服裁判

第50屆全國技能競賽北區分區技能競賽在今天公布競賽成績，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署展現亮眼的培訓成果，不僅在「飛機修護...

Cool English英閱王 基隆二信108人滿分 全國最多

教育部國教署主辦、師範大學承辦「Cool English英閱王」線上學習競賽，基隆市二信國小部有高達95%、108名學生滿分，全國最多。學校表示，融入雙語教學、培養孩子閱讀能力是創造佳績的關鍵。

打造台南低碳綠校園 發電腳踏車秀能源教育

台南市教育局今天上午舉行低碳示範校園標章認證暨公民節能行動方案頒獎典禮，共有67校獲得78項標章。其中玉山、北寮、西門3...

高中專業群科甄選開跑 術科考生要全程戴口罩

以術科測驗為主要入學管道的高中特色招生專業群科甄選入學開跑，教育部表示，109學年度共86所學校、314科辦理，共1萬2...

苗栗學子拚會考 縣長祈福打氣

苗栗縣長徐耀昌昨天率各國中校長、學生代表赴「英才書院」上香文昌帝君，祈盼國中會考順利平安，學生能考取理想學校。

桃市體育班超標80多班 將檢討轉型

桃園現有164班體育班，超標80多班，過去一窩蜂成立體育班，有的為了升學加分，市長鄭文燦要求通盤檢討，體育班可轉型為校隊或社團形式，陪伴學生多元發展。

他為洗腎父學CPR意外救鄰居命 全國普仁獎59學生獲獎

靈鷲山第10屆全國普仁獎頒獎典禮受新冠肺炎疫情影響，取消群聚形式，靈鷲山慈善基金會改以「小太陽愛心專車」巡迴全台，頒獎給...

桃園體育班數量「超標」 民代為內壢國中合球班請命

教育部針對體育班設班有總量管制，桃園市108年度國中小有146班體育班，依規得設置60班，目前「超標」86班，內壢國中體...

助偏鄉國小防疫 立委許淑華贈5千張額溫卡

疫情延燒，定時測量體溫成為基層學校最主要防疫工作，面對國內外額溫及耳溫槍缺貨，立法委員許淑華主動自費提供5000張額溫檢測卡給鹿谷鄉及竹山鎮13所小學的全體師生，共計3260位，希望在防疫期間為孩童提供更簡單的自主管理方式，降低群聚感染。

熱門新聞

台大甄試逼哭考生 李茂生透露扮黑臉原因

繁星醫學、牙醫放榜 聖功女中摘星成功

台耀化學完成百克級瑞德西韋 陽明交大提供法律協助

「東吳馬蓋先」自製紫外線消毒燈 材料費不到千元

2020泰晤士大學影響力排名 東海大學全國第三

外交特考、國際經濟商務特考 年齡限制有望放寬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。