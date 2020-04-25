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氣候變異！苗栗縣桂竹筍今年產量銳減 盼降低農友損失

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣各地桂竹筍產量銳減，南庄農會往年收筍的熱絡景象今年不復見。報系資料照
苗栗縣各地桂竹筍產量銳減，南庄農會往年收筍的熱絡景象今年不復見。報系資料照

苗栗縣正值桂竹筍產期，但受氣候變異等因素影響，縣內各地今年桂竹筍產量銳減，南庄農會加工廠4月中旬開始收購桂竹筍，收購量不到去年1/10；縣政府陸續接獲各地農會反映，但桂竹筍並非農業天然災害救助認定的項目，農業處已函請農糧署評估，盼爭取專案補助方式降低農友損失。

縣府農業處指出，縣內桂竹林面積廣闊，採收面積超過3000公頃，其中以泰安鄉1200公頃最多，其次為大湖、獅潭、南庄鄉，大多超過500公頃，多數是採筍與竹材並重的集約式經營，獅潭、南庄還設有加工廠，是苗栗重要的經濟產物之一。

南庄鄉農會總幹事陳乾安指出，過去鄉內桂竹筍產期，農會甚至一天就可收購到2、3萬台斤，即使前幾年也都有上萬台斤，但今年4月15日開始收筍 加工，但只有當天收到800多台斤，另外前天也收到800多台斤，收購量不到去年1/10，根本不夠生產成本。

陳乾安說，他認為桂竹筍減產嚴重，主要是氣候變異，今年2月間有時可穿短袖，最近又得穿上長袖，氣候變化大，導致竹筍生長也亂，農會現在幾乎無筍可收。

農務科指出，今年氣候異常且久旱不雨，縣內桂竹筍普遍生長受影響，估計總產量不足往年一半；大湖地區農會、獅潭及南庄鄉農會都向縣府反應桂竹筍產量減少的問題，縣長徐耀昌第一時間已指示農業處向中央爭取相關救助款項，避免農友影響生計。

農業處長陳錦俊說，大桂竹筍產於竹林，屬於林業附屬產物，無法列入天然災害救助認定項目，農業處業已函請農糧署評估能否以專案補助等方式補助，以降低農友損失；縣內桂竹林面積廣，許多是粗放式未管理的竹林，但大湖、獅潭、南庄等地也有一些參與友善竹林管理的農友，將設法為這些農友爭取專案補助。

南庄 農糧署 徐耀昌

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