因應防疫 竹縣托嬰中心、社福機構謝絕訪客延至5月底

行政院客家事務委員會補助成立的轉芎林．地方創生駐地工作站昨天進駐新竹縣芎林鄉85年歷史的金玉豐精米所，透過工作坊由地方發起自有特色品牌，著重鄉內資源調查、潛力分析，發揚客庄之美與特色，另外，百年歷史的北埔公學校日式宿舍改建成龍瑛宗文學館，修復工程正辦理驗收與空間再利用設計，預計9月營運開放參觀。

2020-04-24 23:12