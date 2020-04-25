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因應防疫 竹縣托嬰中心、社福機構謝絕訪客延至5月底
因應新冠肺炎疫情，新竹縣府社會處3月20日公布的托嬰中心謝絕訪客、社區關懷據點共餐改領餐等7項防疫措施，延長施行至5月底，請民眾配合防疫，降低傳播機會。
社會處表示，縣內54家托嬰中心謝絕訪客，托育資源中心則暫停開放；5家兒少住宿型機構、6家身心障礙住宿型機構及18家老人住宿型機構也暫停親屬、訪客訪視。
另外，85處社區關懷據點也暫停活動，66處關懷據點的共餐改為領餐，並加強電話問安；保母、志工、早期療育、長青學苑等訓練研習活動，以及社運、身心障礙團體補助活動都延緩辦理，人民團體理監事改選則可申請延長3個月辦理。
社會處表示，上述防疫措施原訂施行至4月底，考量疫情發展，將延長施行至5月底，請民眾盡力配合，不要掉以輕心，一起遏止新冠肺炎疫情擴散。
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