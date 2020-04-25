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維護橋梁安全 竹縣3座橋檢測計畫獲中央補助300萬

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新寮橋位於竹北市，在竹54-1線路段上，獲中央補助金額91萬元進行橋梁安全檢測。記者陳斯穎／攝影
新寮橋位於竹北市，在竹54-1線路段上，獲中央補助金額91萬元進行橋梁安全檢測。記者陳斯穎／攝影

南方澳大橋去年發生斷裂意外，讓橋梁安全檢測和維管受到關注，新竹縣政府配合中央「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年計畫」，提案爭取「竹北市白地橋、舊港大橋與新寮橋斜張鋼纜索力檢測計畫」，獲交通部公路總局核定補助311萬8000元，預計今年11月底前執行完成。

縣長楊文科表示，感謝交通部公路總局的支持，透過這次機會讓縣府除了每兩年一次定期目視橋梁檢定外，也能夠得到更精密的鋼纜索力檢測機會，行車更加安全。

工務處表示，白地橋與舊港大橋位於新竹縣竹北市舊港島界與新竹市界，在縣道118線路段上，為舊港島與竹北市與新竹市唯一的聯外道路；新寮橋位於竹北市，在竹54-1線路段上，分別於民國98年10月與民國101年10月竣工，迄今約歷7至10年。

工務處長林鶴斯指出，雖3座橋使用年限不高，但白地橋鄰近頭前溪出海口，並銜接舊港大橋，考量平假日車流量大使用頻繁，同時也是舊港島居民急難救助、搶救災必經的道路，而新寮橋距海岸線僅約2公里，屬半鹽害區域，3座橋同屬斜張橋又鄰近海邊，相對來說腐蝕潛勢較高，有鑑於南方澳大橋案例，實有檢測的必要。

縣府從去年12月開始向中央爭取3座橋梁鋼索全面檢測計畫，白地橋與舊港大橋申請補助金額220萬8000元，新寮橋申請補助金額91萬元，共計核定311萬8000元，獲得中央全額補助。

林鶴斯說，主要檢測的項目有3項，分別為索力檢測、端錨部分有封蓋部分進行內視鏡檢查，以及用應力波方法檢測吊耳部分鋼構材裂縫。白地橋、舊港大橋四座主塔有56束斜張鋼纜，新寮橋單塔22束斜張鋼纜，共計檢測78束斜張鋼纜，鋼纜索力部份則採用微振法檢測，徹底掌握橋梁健全狀態，保障民眾交通安全。

白地橋與舊港大橋位於新竹縣竹北市舊港島界與新竹市界，在縣道118線路段上，為舊港島與竹北市與新竹市唯一的聯外道路。記者陳斯穎／攝影
白地橋與舊港大橋位於新竹縣竹北市舊港島界與新竹市界，在縣道118線路段上，為舊港島與竹北市與新竹市唯一的聯外道路。記者陳斯穎／攝影

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