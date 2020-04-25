成人口罩教學折成兒童口罩 桃園另補助醫療院所2000元
防疫期間成人口罩供應逐漸充足，相對兒童口罩缺乏，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議請衛生局人員示範用成人口罩，四等分位對折耳線打單節，就能變成船形口罩給兒童使用；鄭也說，已和藥界三大工會達成共識，將補助2000元予診所讀卡機耗損，並以防疫備用口罩支援瑕疵口罩退換。
鄭文燦表示，目前成人口罩供應充足、兒童口罩缺貨，已經請衛生局、教育局和學校座談，了解兒童口罩實際使用情況，也會推廣兒童口罩做布口罩、大口罩變小口罩教學，家裡若真的沒有兒童口罩，可以在家自製船型兒童口罩。
鄭今上午8點主持防疫會議，他特別請衛生局人員當場示範，用成人口罩對齊中線，再四等分對折後，兩側耳線打單節綁緊，就能變成船形口罩給兒童使用，也不用以釘書機固定，以免刮傷小孩臉頰。
鄭文燦也提到，先前民眾到診所購買口罩踴躍，先前有一位小兒麻痺藥劑生，每天都站半天以上，一開始因為每天都很多人來排隊買口罩，不忍心也沒辦法休息，但最後體力不堪負荷，只好申請退出服務。
鄭文燦說，最近已經和藥界三大公會座談並達成共識，包括針對防疫有功藥事人員做表揚，由三大工會推薦，希望給藥師、藥劑生還有藥局鼓勵。
第二是讀卡機等設備損耗率高，平均一台約3900多元，市府將補助2000元補貼，第三是口罩發送部分有瑕疵、汙損，退口罩程序複雜，決定用防疫備用口罩來支援更換。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言