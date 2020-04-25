成人口罩教學折成兒童口罩 桃園另補助醫療院所2000元

防疫期間成人口罩供應逐漸充足，相對兒童口罩缺乏，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議請衛生局人員示範用成人口罩，四等分位對折耳線打單節，就能變成船形口罩給兒童使用；鄭也說，已和藥界三大工會達成共識，將補助2000元予診所讀卡機耗損，並以防疫備用口罩支援瑕疵口罩退換。

鄭文燦表示，目前成人口罩供應充足、兒童口罩缺貨，已經請衛生局、教育局和學校座談，了解兒童口罩實際使用情況，也會推廣兒童口罩做布口罩、大口罩變小口罩教學，家裡若真的沒有兒童口罩，可以在家自製船型兒童口罩。

鄭今上午8點主持防疫會議，他特別請衛生局人員當場示範，用成人口罩對齊中線，再四等分對折後，兩側耳線打單節綁緊，就能變成船形口罩給兒童使用，也不用以釘書機固定，以免刮傷小孩臉頰。

鄭文燦也提到，先前民眾到診所購買口罩踴躍，先前有一位小兒麻痺藥劑生，每天都站半天以上，一開始因為每天都很多人來排隊買口罩，不忍心也沒辦法休息，但最後體力不堪負荷，只好申請退出服務。

鄭文燦說，最近已經和藥界三大公會座談並達成共識，包括針對防疫有功藥事人員做表揚，由三大工會推薦，希望給藥師、藥劑生還有藥局鼓勵。