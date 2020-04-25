五一連假出遊注意！桃園16大景點上網就能查有無管制

新冠肺炎疫情肆虐，清明連假民眾出遊人潮聚集造成防疫緊張，為避免狀況重演桃園市針對16大熱門景點包括拉拉山、石門水庫，大溪老街等，線上人流監控並以燈號顯示，超過六成就會啟動管制，民眾出遊前只要上網查詢，就能評估是否前往，另2020北橫旅遊節，有團體活動也計畫取消。

觀光旅遊局長楊勝評表示，各景點燈號管制系統測試版今天已經上線，民眾上官網點選就能看到16個景點人流狀況，而景點舒適度燈號顯示時間為早上8點至下午5點，綠燈為人流安全值代表最高值50%以下、黃燈為人流警戒值代表最高值50％至60％，紅燈為人流管制值代表最高值60％以上。

16景點包括，大溪老街、虎頭山風景特定區、慈湖、角板山、拉拉山、大溪月眉休閒農業區、小烏來風景特定區、優霞雲瀑布、石門水庫風景區、竹圍漁港、永安漁港、觀音蓮花休閒農業區、新屋綠色走廊、三坑老街、羅浮、觀音濱海遊憩區。查詢網址為https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/AlertOfCrowds

楊勝評說，以石門水庫為例，達人流管制滿就會把車擋在外面，而大溪老街交通局規劃封一半停車場，虎頭山則是早上8點半就會啟動，燈號一小時檢視一次，測試版今天上線，期間會陸續修正更精準，5月1號正式啟用。

鄭文燦說，16個熱門警檢線上影像監控系統、警示燈好系統都上線，運作也很成熟，假設人潮超過50％，啟動停車場管制，原則上岀一輛車才會開放進一輛，讓每個景點人潮減半，這是基本的設計，而線上系統和中華電信合作做大數據分析，360度環景攝影機很清晰，五一連假將示範演練。

楊勝評並在會議中請示，有關今年20202北橫探險節，觀旅局預備兩方案，一是取消改明年辦，二為調整改用拍攝方式，讓大家去看漂亮的景點，本來400萬元預算，調整後為250萬元，用新媒體方式推廣呈現。