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民眾抱怨補助標準不公平 鄭文燦：全力督導職業工會盡速審核

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
勞動部推出紓困補助，有美髮業者抱怨投保薪資2萬4千元（含）以下的門檻太嚴苛，且不應該以投保金額，作為發放補助的標準。圖／新聞處提供
勞動部推出紓困補助，有美髮業者抱怨投保薪資2萬4千元（含）以下的門檻太嚴苛，且不應該以投保金額，作為發放補助的標準。圖／新聞處提供

勞動部推出紓困補助，只要符合今年3月31日前已在職業工會參加勞工保險、投保薪資2萬4千元（含）以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準40萬8千元三項條件，每月即可領取1萬元，共可以領取3個月的紓困補助。有美髮業者抱怨投保薪資須2萬4千元（含）以下的門檻太嚴苛，且不應該以投保金額，作為發放補助的標準。

美髮業者洪先生反映，全國職業工會最低投保薪資以2萬3800元，即基本工資開始申報，申請補貼卻須投保薪資在2萬4千元（含）以下，僅200元的差距，未免太過嚴苛。他表示，雖然自己投保薪資為3萬，但自家理髮院同樣沒客人上門，抱怨政府不應該以投保金額，作為發放補助的標準。小吃業者鍾先生則希望未來有第二波紓困，將勞保投保薪資的門檻調高。

桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢區及平鎮區，視察桃園市小吃業職業工會及美容業職業工會勞工生活補助申請作業。他表示，桃園市府將全力督導職業工會盡速完成審核作業，讓補助金能盡快撥入勞工金融帳戶，即時協助勞工度過難關。

鄭文燦說，桃園市勞工符合申請資格者約8萬2533人，其中職業工會會員多為服務業，受到疫情影響營業減損程度到達3成，透過「即時、有感、有效」的紓困補助，可減輕疫情帶給勞工朋友的衝擊。

鄭文燦也說，為了鼓勵職業工會積極協助勞工申請補助，市府將以職業工會申請比例及申請總人數做為指標，評比名次達到前5名者，勞動局將頒發獎勵給予肯定。其後鄭文燦也視察職業工會防疫作為，並致贈禮品感謝職業工會同仁支持防疫及補助作業。

投保薪資 鄭文燦 疫情

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