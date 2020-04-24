快訊

學不來台灣科技追疫 美式疫調「超老實」

被封城遺忘的巨獸？烏干達動物園的瘟疫生存危機

苗縣道140號石虎路殺紀錄高 禁犬獵最重罰30萬

中央社 / 苗栗縣24日電
苗栗縣道140號是全國石虎路殺紀錄最高道路，苗栗縣政府發現當地成群獵犬出沒、易侵擾石虎棲地，增加石虎路殺風險，公告縣道周邊河川地禁犬獵，違者最高罰新台幣30萬元。圖／韓茂賢提供
苗栗縣道140號是全國石虎路殺紀錄最高道路，苗栗縣政府發現當地成群獵犬出沒、易侵擾石虎棲地，增加石虎路殺風險，公告縣道周邊河川地禁犬獵，違者最高罰新台幣30萬元。圖／韓茂賢提供

苗栗縣道140號是全國石虎路殺紀錄最高道路，苗栗縣政府發現當地成群獵犬出沒、易侵擾石虎棲地，增加石虎路殺風險，公告縣道周邊河川地禁犬獵，違者最高罰新台幣30萬元。

貫通苑裡鎮及卓蘭鎮的苗栗縣道140號石虎路殺頻傳，據苗縣府農業處統計，民國101年起開始有石虎路殺紀錄，108年路殺紀錄7起，是全國石虎路殺紀錄最高道路，被稱為「石虎死亡公路」。

農業處委託研究，數次發現有成群獵犬出沒，部分犬隻頸部繫無線電項圈，研判是飼主帶獵犬前往訓練，訓練過程中獵捕野兔等小型哺乳類動物，也可能獵捕石虎；由於鄰近道路，可能在追捕過程造成石虎驚嚇亂竄，間接增加石虎遭路殺風險。

農業處今天表示，為降低犬隻侵擾石虎棲地、疾病傳染甚至路殺風險，已於3月25日公告苗縣道140號往南到縣界範圍內，水管橋到白布帆大橋間及老庄溪內國公有河川地，禁縱放犬隻獵捕野生動物，違者將依野生動物保育法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

農業處說，已在公告路段往河川地出入口設公告告示牌，協調林政、警政及保育單位加強巡查；另外，陸續透過清除縣道兩側綠籬、增設車輛減速LED警示牌、防護圍網及區間測速照相等作為，減輕石虎路殺壓力。

石虎 苗栗縣 測速

延伸閱讀

保護石虎 台13甲線1標誌桿2速限

為防止石虎路殺？　台13甲出現兩種不同速限的測速桿！

星巴克超萌「稀有動物」出動！黑熊、石虎、白鼻心杯款正式上市，限定3日贈買一送一券

特生中心野放石虎 蓄水池成致死陷阱

相關新聞

韓國瑜喊醫護全面普篩 鄭文燦：應「順時中」尊重專業

新冠肺炎肆虐，高雄市長韓國瑜擬對高雄4000多名第一線防疫醫護人員全面普篩，桃園市長鄭文燦表示，篩檢政策是中央權責，他認...

桃市2家酒店「偷開業」 桃市衛生局各罰10萬元

中央流行疫情指揮中心規定，全國酒店、舞廳於疫情流行期間暫時停業，由於疫情持續發展，尚未解禁，但桃園市政府經聯合稽查與警方...

桃園擬發防疫津最高5000元 警消公衛殯葬人員均匡列

桃園市長鄭文燦今主持防疫會議指出，新冠肺炎期間第一線公衛、警消人員辛勞，桃園計畫制定防疫獎勵制度，如消防載運到確診案例撥...

民眾抱怨補助標準不公平 鄭文燦：全力督導職業工會盡速審核

勞動部推出紓困補助，只要符合今年3月31日前已在職業工會參加勞工保險、投保薪資2萬4千元（含）以下，及107年個人綜合所...

綜規將核定 鄭文燦：蘇貞昌全力支持桃園的鐵路地下化

桃園鐵路地下化是重要百年建設，國發會年初審定通過綜合規畫報告送行政院，但迄今未獲核定，進度備受地方關注，桃園市長鄭文燦今...

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

記得儲水囉！台灣自來水公司為辦理桃園龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程，龍潭區、大溪、復興、平鎮與八德區等多達3萬戶，將從5...

運量下滑 桃園這11條市區公車下周起減班

新冠肺炎疫情衝擊，桃園市區公車載客量減少1成5至3成不等，桃園市交通局考量業者永續經營需求，已經核定統聯客運、三重客運、...

學校禁飛無人機放寬？桃園將評估

桃園市飛航圖資對無人機採負面表列，市議員徐玉樹昨質詢說，全國僅桃園市將學校列為禁航區，地圖顯示多處紅點猶如「麻花」一樣。他認為，跑道、校園都是美麗風景，市府不該因噎廢食列入禁航區。市長鄭文燦解釋，禁航區並非一律禁止，而是希望透過事前審查，讓師生安心；交通局5月初將彙整各校意見，評估是否放寬。

巷內美食／欣味王將麵食 道地哈爾濱美味

桃園市「欣味王醬麵食」是道地哈爾濱口味，打滷麵、大將麵、酸菜白肉麵（湯）和肘子、松花雞腿等主食、小菜等，無論製程和名字都是原汁原味，哈爾濱籍的老闆閆嘉慕親自烹調，維持家鄉味道。

來客剩1成！遊樂園變失樂園 竹縣8措施紓困

新竹縣遊樂區業者向縣府陳情，即使是假日，來客數也僅剩約1成，縣長楊文科昨天走訪熱門景點六福村主題樂園，發現入園人數明顯減少，已提出8大紓困措施，助業者度過疫情。

安心上工綁勞保 立委批「對原民是懲罰」

勞動部推出「安心即時上工」計畫，但申請資格嚴格，遭批看得到、吃不到，桃園市長鄭文燦向中央喊話放寬資格，讓真正有需求的人能夠獲得工作機會，民代也說，原住民不符標準的多，怨聲四起。

鄭文燦訪視中藥廠 感謝贈各校抗疫清潔產品

桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢區，訪視勝昌製藥廠股份有限公司，他表示，新冠肺炎疫情發生以來，勝昌製藥廠推出許多清肺解毒的...

熱門新聞

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

來客剩1成！遊樂園變失樂園 竹縣8措施紓困

影／台中封城兵推？民眾反彈 蔡其昌：兵推就不要嚷嚷

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

超勵志！從警32年報考5次 資深警楊達人考取警大警佐班

影／台灣列為滅絕物種 澤珍珠菜123年後暖暖現蹤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。