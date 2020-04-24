苗縣道140號石虎路殺紀錄高 禁犬獵最重罰30萬

苗栗縣道140號是全國石虎路殺紀錄最高道路，苗栗縣政府發現當地成群獵犬出沒、易侵擾石虎棲地，增加石虎路殺風險，公告縣道周邊河川地禁犬獵，違者最高罰新台幣30萬元。

貫通苑裡鎮及卓蘭鎮的苗栗縣道140號石虎路殺頻傳，據苗縣府農業處統計，民國101年起開始有石虎路殺紀錄，108年路殺紀錄7起，是全國石虎路殺紀錄最高道路，被稱為「石虎死亡公路」。

農業處委託研究，數次發現有成群獵犬出沒，部分犬隻頸部繫無線電項圈，研判是飼主帶獵犬前往訓練，訓練過程中獵捕野兔等小型哺乳類動物，也可能獵捕石虎；由於鄰近道路，可能在追捕過程造成石虎驚嚇亂竄，間接增加石虎遭路殺風險。

農業處今天表示，為降低犬隻侵擾石虎棲地、疾病傳染甚至路殺風險，已於3月25日公告苗縣道140號往南到縣界範圍內，水管橋到白布帆大橋間及老庄溪內國公有河川地，禁縱放犬隻獵捕野生動物，違者將依野生動物保育法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

農業處說，已在公告路段往河川地出入口設公告告示牌，協調林政、警政及保育單位加強巡查；另外，陸續透過清除縣道兩側綠籬、增設車輛減速LED警示牌、防護圍網及區間測速照相等作為，減輕石虎路殺壓力。