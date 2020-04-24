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綜規將核定 鄭文燦：蘇貞昌全力支持桃園的鐵路地下化

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園鐵路地下化綜合規畫即將核定，其中桃園站已先配合捷運站體施作進行相關工程，包含拆除舊站月台等。記者張裕珍／攝影
桃園鐵路地下化綜合規畫即將核定，其中桃園站已先配合捷運站體施作進行相關工程，包含拆除舊站月台等。記者張裕珍／攝影

桃園鐵路地下化是重要百年建設，國發會年初審定通過綜合規畫報告送行政院，但迄今未獲核定，進度備受地方關注，桃園市長鄭文燦今天在議會答詢說，鐵路地下化綜合規畫即將核定，現在針對核定相關作業，自己有親自拜會行政院長蘇貞昌，「他表示會全力支持桃園的鐵路地下化」，核定後，將由鐵道局先施作桃園到中壢臨時軌。

桃園市議會今天進行的市政總質詢，多名議員聚焦鐵路地下化建設，議員黃景熙提醒市府不能因疫情而延宕地方的重大建設，鄭文燦在議場答詢強調「現階段防疫第一，但重大建設不能停頓，市政也不能打烊」，並證實鐵路地下化綜合規畫即將要核定，行政院已表示會全力支持，待綜合規畫核定後有關都市計畫變更，市府將全力配合。

由於桃園航空城、捷運綠線等也被市府列為重大施政計畫，進度同樣受到地方關心，鄭文燦也說，桃園航空城計畫目前已經通過都市計畫及環評的審定，中央將於4月29日進行區段徵收審查，待核定後6至8月辦理徵收補償，預計8月份補償完畢，補償後進行限制移轉事宜，預計於今年底、明年初進行工程發包。

鄭文燦表示，至於捷運綠線目前的進度已是全民可見，「工程人員不是臨演」，蘆竹中正北路段、大園段都已經在施工，桃園段北段及南段的各站捷運出口皆已開工，對於交通影響的工程也已畫設完成，希望民眾於施工時期能多加體諒並配合交通改道。

市議員劉曾玉春也關心中壢車站前後站發展，追問市府鐵路地下化進度到哪？鄭強調，鐵路地下化工程規畫內容已經定案，且進度明確，目前桃園站、中壢站都配合捷運站體施作已開工，其中中壢站因開挖範圍大，原中壢後站將拆除進行開挖，並保留前站，預計今年9月將啟用中壢臨時後站，並逐步逐項完工，打造全新的中壢站。

鐵路地下化將新設平鎮車站，市議員莊玉輝也要求市府加大周邊道路系統，並規畫部分商業用地，以帶動地方發展，鄭文燦說明，平鎮車站規畫設置於環南路，並運用周邊都市計畫土地進行開發，該站也將與第二階段輕軌捷運環南站共構，市府會預留行政機關用地及保持公園完整性，讓平鎮車站一帶與住宅區交錯，成為發展良好區域。

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