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誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

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韓國瑜喊醫護全面普篩 鄭文燦：應「順時中」尊重專業

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
有關高雄計畫全面普篩，桃園市長鄭文燦認為，專業上還是尊從專業，「順時中」一點比較好。記者曾健祐／攝影
有關高雄計畫全面普篩，桃園市長鄭文燦認為，專業上還是尊從專業，「順時中」一點比較好。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎肆虐，高雄市長韓國瑜擬對高雄4000多名第一線防疫醫護人員全面普篩，桃園市長鄭文燦表示，篩檢政策是中央權責，他認為應「順時中」一點比較好，也尊重專業，至於多縣市提及「封城令」，鄭指出大多僅是在做紙上兵推，大家應了解封城意義何在，真正需要才會用此手段。

媒體問到，高雄有針對醫護人員全面普篩，桃園有沒有考慮跟進？鄭文燦說，篩檢政策是屬於中央防疫指揮中心的權責，應該由中央防疫指揮中心統一來決定，因為目前普篩還有偽陽性跟偽陰性的問題，專業上他認為還是尊從專業，「順時中」一點比較好。

媒體還問，現在各縣市都積極表現，包括韓國瑜都被講成封城秀及，網友會這樣的批評，你覺得很多的縣市首長是要逆時中、還是超時中，有些怎樣的顧慮？

鄭文燦說，這個「時中要準一點」比較好，如果超過太多的話就要說明，所謂的封城令或者是社交禁令，在很多國家是停止所有活動，包括上班、上學，以及主要的商店都關閉、主要道路得封閉，所以封城令是比較複雜的。

鄭表示，大家把封城掛在嘴巴上是還沒有仔細的去檢討封城的涵義何在，且疫情是要達大規模社區感染的時候，才會使用這種這樣的手段。他說，一個社會要按下pause，是整個社會都影響到很大，所以目前階段應是緊接著目前疫情狀況。

鄭文燦指出，地方政府跟中央政府在防疫工作上要保持一致性，所謂的超前部署是為了疫情的發展，比如桃園市曾率先實施醫院禁止探病、護理之家暫時停止親友探望、實施洽公實名制，及線上教學準備系統等。

鄭文燦認為，有些縣市講封城令，其實是講模擬而已、做紙上兵推，民眾可能對於那些縣市首長講的，好像即將實施封城令，或者是即將做大規模的實體演練，他理解的是只是想做紙上兵推。

封城 鄭文燦 韓國瑜

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