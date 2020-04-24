快訊

評／柯市府強推的「社子島開發計畫」 是都市計畫最負面示

誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹市政府召集270位志工組成「口罩新竹隊」，在北區及東區區公所大禮堂設置36條生產線協助包裝23萬片口罩。圖／新竹市政府提供
新竹市政府召集270位志工組成「口罩新竹隊」，在北區及東區區公所大禮堂設置36條生產線協助包裝23萬片口罩。圖／新竹市政府提供

台灣推出口罩實名制販售後，不少一人小藥局分身乏術、甚至有資深藥師因此忙到晚上睡不著覺，為減輕藥師工作量，新竹市政府召集270位志工組成「口罩新竹隊」，在北區及東區區公所大禮堂設置36條生產線協助包裝23萬片口罩，自22日起每周三、五進行口罩包裝，大幅減輕第一線藥師負擔。

衛生局表示，市府實地訪查深入了解藥局的需求後，為解決口罩包裝袋不良、包裝時間冗長、樣式分配不均等問題，首創「口罩包裝服務」，並無償提供自製紙袋及口罩盛裝外箱，在北區及東區區公所大禮堂，設置36條乾淨的工作產線。

除了利用透明塑膠簾區隔，參與口罩包裝的志工皆須穿著隔離衣、髮帽、戴口罩與手套，嚴格掌握口罩品管，確認裝箱後由市府各局處協助載運口罩，再交回藥局販售，以「當日收、當日包、當日回」的高效率完成口罩包裝服務。

市長林智堅今天前往北區及東區區公所大禮堂，視察新竹市政府口罩包裝服務的狀況，也特別感謝來自各界的志工團體及服務隊百位愛心志工，響應口罩包裝服務。

衛生局表示，第一線藥師非常辛苦，疫情爆發後，有資深藥師忙於口罩實名制，每晚都睡不著覺，也有藥師太太為了包裝口罩，滿手都是被紙割到的傷痕。藥師公會也表示，竹市有一家三口都是藥師，不只爸媽必須各顧一間藥局、兒子更是每天幫忙兩頭燒。

藥師古先生表示，小藥局人力吃緊，除了顧及原有工作，每天早上發口罩、下午還要包口罩，有時晚上歇業了還包不完，讓身心承受極大壓力。家中6、70歲的藥師雙親因此瘦了3、4公斤，但顧及鄰近居民需求而不願退場，讓熟客十分感動也心疼。

新竹市長林智堅今天前往北區及東區區公所大禮堂，視察新竹市政府口罩包裝服務的狀況。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天前往北區及東區區公所大禮堂，視察新竹市政府口罩包裝服務的狀況。圖／新竹市政府提供

口罩 衛生局 新竹

延伸閱讀

日本政府發口罩 民眾發現髒污兩廠商回收

台灣捐5萬片口罩助抗疫 美國懷俄明州長致謝

幸運領到「草間彌生限量版」口罩 網讚爆他卻苦惱：好嬌羞

唐鳳：口罩3.0將再升級 取貨直接續訂

相關新聞

桃市2家酒店「偷開業」 桃市衛生局各罰10萬元

中央流行疫情指揮中心規定，全國酒店、舞廳於疫情流行期間暫時停業，由於疫情持續發展，尚未解禁，但桃園市政府經聯合稽查與警方...

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

記得儲水囉！台灣自來水公司為辦理桃園龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程，龍潭區、大溪、復興、平鎮與八德區等多達3萬戶，將從5...

韓國瑜喊醫護全面普篩 鄭文燦：應「順時中」尊重專業

新冠肺炎肆虐，高雄市長韓國瑜擬對高雄4000多名第一線防疫醫護人員全面普篩，桃園市長鄭文燦表示，篩檢政策是中央權責，他認...

運量下滑 桃園這11條市區公車下周起減班

新冠肺炎疫情衝擊，桃園市區公車載客量減少1成5至3成不等，桃園市交通局考量業者永續經營需求，已經核定統聯客運、三重客運、...

學校禁飛無人機放寬？桃園將評估

桃園市飛航圖資對無人機採負面表列，市議員徐玉樹昨質詢說，全國僅桃園市將學校列為禁航區，地圖顯示多處紅點猶如「麻花」一樣。他認為，跑道、校園都是美麗風景，市府不該因噎廢食列入禁航區。市長鄭文燦解釋，禁航區並非一律禁止，而是希望透過事前審查，讓師生安心；交通局5月初將彙整各校意見，評估是否放寬。

巷內美食／欣味王將麵食 道地哈爾濱美味

桃園市「欣味王醬麵食」是道地哈爾濱口味，打滷麵、大將麵、酸菜白肉麵（湯）和肘子、松花雞腿等主食、小菜等，無論製程和名字都是原汁原味，哈爾濱籍的老闆閆嘉慕親自烹調，維持家鄉味道。

來客剩1成！遊樂園變失樂園 竹縣8措施紓困

新竹縣遊樂區業者向縣府陳情，即使是假日，來客數也僅剩約1成，縣長楊文科昨天走訪熱門景點六福村主題樂園，發現入園人數明顯減少，已提出8大紓困措施，助業者度過疫情。

安心上工綁勞保 立委批「對原民是懲罰」

勞動部推出「安心即時上工」計畫，但申請資格嚴格，遭批看得到、吃不到，桃園市長鄭文燦向中央喊話放寬資格，讓真正有需求的人能夠獲得工作機會，民代也說，原住民不符標準的多，怨聲四起。

鄭文燦訪視中藥廠 感謝贈各校抗疫清潔產品

桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢區，訪視勝昌製藥廠股份有限公司，他表示，新冠肺炎疫情發生以來，勝昌製藥廠推出許多清肺解毒的...

桃園299處學校禁飛無人機 民代批不該因噎廢食

無人機專章3月底上路，桃園市飛航圖資採負面表列，市議員徐玉樹納悶，全國僅桃園市將學校列為禁航區，地圖顯示多處紅點猶如「麻...

拚大溪觀光升級 民代籲市府超前優化、推導覽APP

桃園大溪是桃園知名觀光勝地，每到假日湧入來自各地遊客，但受到疫情影響，遊客數量下滑不少。來自大溪的市議員陳治文、李柏坊今...

機器人移動教室首登場 祥儀捐121套機器人教具予竹縣

祥儀創辦人蔡逢春逢今年母校五龍國小校慶，回饋故鄉嘉惠學子，捐贈121套德國原創科技教具「Cagebot科技寶智能機器人」...

熱門新聞

新北捷運都更案再添一件 住戶期待早日都更完成

來客剩1成！遊樂園變失樂園 竹縣8措施紓困

防疫人員辛苦了 汐止業者送千碗羹麵慰勞

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

超勵志！從警32年報考5次 資深警楊達人考取警大警佐班

影／台中封城兵推？民眾反彈 蔡其昌：兵推就不要嚷嚷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。