減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

台灣推出口罩實名制販售後，不少一人小藥局分身乏術、甚至有資深藥師因此忙到晚上睡不著覺，為減輕藥師工作量，新竹市政府召集270位志工組成「口罩新竹隊」，在北區及東區區公所大禮堂設置36條生產線協助包裝23萬片口罩，自22日起每周三、五進行口罩包裝，大幅減輕第一線藥師負擔。

衛生局表示，市府實地訪查深入了解藥局的需求後，為解決口罩包裝袋不良、包裝時間冗長、樣式分配不均等問題，首創「口罩包裝服務」，並無償提供自製紙袋及口罩盛裝外箱，在北區及東區區公所大禮堂，設置36條乾淨的工作產線。

除了利用透明塑膠簾區隔，參與口罩包裝的志工皆須穿著隔離衣、髮帽、戴口罩與手套，嚴格掌握口罩品管，確認裝箱後由市府各局處協助載運口罩，再交回藥局販售，以「當日收、當日包、當日回」的高效率完成口罩包裝服務。

市長林智堅今天前往北區及東區區公所大禮堂，視察新竹市政府口罩包裝服務的狀況，也特別感謝來自各界的志工團體及服務隊百位愛心志工，響應口罩包裝服務。

衛生局表示，第一線藥師非常辛苦，疫情爆發後，有資深藥師忙於口罩實名制，每晚都睡不著覺，也有藥師太太為了包裝口罩，滿手都是被紙割到的傷痕。藥師公會也表示，竹市有一家三口都是藥師，不只爸媽必須各顧一間藥局、兒子更是每天幫忙兩頭燒。