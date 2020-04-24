桃市2家酒店「偷開業」 桃市衛生局各罰10萬元
中央流行疫情指揮中心規定，全國酒店、舞廳於疫情流行期間暫時停業，由於疫情持續發展，尚未解禁，但桃園市政府經聯合稽查與警方臨檢，陸續發現有8件酒店及舞廳等相關營業場所仍違規開業狀況，市府衛生局今天指出，其中2家酒店已按情節裁處，各罰10萬元，呼籲業者勿心存僥倖偷偷營業，若違反規定將從重、從嚴處辦。
桃園市政府配合中央從9日起由經發局、衛生局、建管處、警察局及消防局5局處成立聯合稽查小組進行查核，只要查獲酒店、舞廳違規營業，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條規定，處10萬元以上罰鍰，若屢勸不聽，另視規模大小、現場人數等違規事實加重處分，必要時移請主管機關切斷水源及電源，強制停業。
桃園市衛生局指出，衛生局截至昨天共接獲警察局查獲8件酒店及舞廳等相關營業場所於疫情流行期間仍違規開業案件，其中2件已按情節開罰，1家營業登記為酒店，11日被警方臨檢查獲開店營業，另家則有女陪侍服務的酒店，也在11日被臨檢查獲開業。
市府衛生局、經發局指出，人潮密集的密閉室內空間較無法保持1.5公尺以上社交距離，易造成傳染病傳播，尤其酒店、舞廳因密閉空間及人潮密集，更需要格外注意，因此中央下令全面停業，由於疫情持續發展，目前此禁令尚未解除，提醒業者配合。
市府衛生局提醒，目前國內疫情仍然嚴峻，且近期敦睦艦隊嚴重肺炎群聚事件，艦上確診個案足跡遍及全台，為維護民眾健康、防止疫情擴散，避免隱藏感染源出入人口密集公共場所造成社區傳播，提醒酒店、舞廳等相關營業場所務必配合暫停營業，民眾若有相關防疫問題，可撥打防疫專線1922或衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。
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