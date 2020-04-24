北埔百年日式宿舍變身「龍瑛宗文學館」 9月開放參觀

新竹縣北埔國小側門旁的北埔公學校日式宿舍，擁有百年歷史，3年前被文化局登錄為歷史建築，並爭取客委會經費進行調查及修復工程，將宿舍改建成龍瑛宗文學館，目前館舍修復工程已完工，正在辦理驗收與空間再利用設計，預計9月配合古蹟日活動，正式開放參觀對外營運。

新竹縣長楊文科與客委會主委李永得今天訪視已修復完成的館舍。縣長楊文科表示，竹縣擁有多處名人故居，而北埔聚落古蹟歷史建築更是密集，觀光人潮絡繹不絕，北埔公學校日式宿舍修復完成，除了文化資產保存更往前邁進一步，也紀念客籍傑出文學家，為北埔地方創生藍圖再添一筆。

文化局局長田昭容指出，北埔公學校日式宿舍建於西元1916年，為雙拼木造建築，屬「丁種判任官舍」，已故的知名文學家龍瑛宗，出身北埔慈天宮前商家，在1919年進入北埔公學校就讀，後代多年來尋覓設置紀念館場所，恰逢北埔國小前些年收回宿舍後，盼作為學校體驗教學場所，故申請登錄歷史建築，並規劃為龍瑛宗文學館。

龍瑛宗文學館規劃介紹龍瑛宗生平、文學生涯與風格、經典文學作品，並展示其文學作品中描寫北埔家鄉風景地圖，館內一角則復刻龍瑛宗寫作書房場景，戶外庭院還配合龍瑛宗的成名作《植有木瓜樹的小鎮》，種植了數棵木瓜樹。